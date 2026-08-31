Los seis mundiales de Lionel Messi: la evolución del mito desde el banco de Alemania hasta la cumbre de la historia

Ya consagrado como el mejor del mundo, Messi asumió el liderazgo del equipo de Alejandro Sabella. Sus cuatro goles en la fase de grupos ante Bosnia, Irán y Nigeria, más la asistencia para Ángel Di María ante Suiza en octavos, llevaron a Argentina a su primera final en 24 años. La derrota en Río de Janeiro, con el gol de Mario Götze en el minuto 113, hizo que recibir el Balón de Oro del torneo se sintiera casi como un mal trago. Esa mirada fija hacia la Copa antes de la premiación quedó como el símbolo de esa herida.