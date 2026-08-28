La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo reveló en una entrevista con ELLE sus hábitos diarios de ejercicio y nutrición orgánica junto a Lionel Messi para mantener una vida saludable a sus 38 años.
- La rutina combina clases de FitJam con levantamiento de pesas diario, además de una estricta dieta sin alcohol ni tabaco adaptada a las exigencias deportivas de su esposo.
- Roccuzzo destacó la importancia del entrenamiento de fuerza para la longevidad y cómo la integración de ejercicio, nutrición y salud mental define su estilo de vida familiar.
A los 38 años, Antonela Roccuzzo mantiene una rutina enfocada en el ejercicio, la alimentación saludable y el bienestar mental. La esposa de Lionel Messi contó cómo organiza sus entrenamientos y cuáles son las costumbres que incorporó a su vida cotidiana para mantenerse en forma.
En una entrevista con ELLE, la rosarina explicó que intenta hacer actividad física todos los días y que dos veces por semana participa de clases grupales de FitJam. Además, contó que en su casa junto a Messi buscan mantener una alimentación saludable y priorizan el consumo de productos orgánicos.
Cómo es la rutina de entrenamiento de Antonela Roccuzzo
Roccuzzo contó que el ejercicio ocupa un lugar importante dentro de su día a día y que procura entrenar diariamente. Entre las actividades que realiza se encuentran las clases de FitJam, una disciplina que, además de permitirle ejercitarse, disfruta especialmente por su dinámica.
“Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, explicó la rosarina.
A esta actividad también le agregó el entrenamiento con pesas. Según relató, durante un tiempo evitaba este tipo de ejercicios porque tenía temor de desarrollar demasiada masa muscular. Con el tiempo, cambió su mirada y actualmente considera que las pesas son una parte importante de su rutina.
“Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió. Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, señaló.
La alimentación saludable que comparte con Lionel Messi
El ejercicio no es el único aspecto que Roccuzzo tiene en cuenta para cuidar su bienestar. La alimentación también ocupa un lugar central en la vida familiar que comparte con Messi, quien debe prestar especial atención a su dieta debido a las exigencias de su carrera profesional. “Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, explicó.
En ese sentido, la pareja busca priorizar determinados hábitos alimentarios y elegir productos orgánicos. Además, Roccuzzo aseguró que ambos mantienen otras costumbres vinculadas al cuidado de la salud. “No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”, detalló.
De esta manera, la rutina de Antonela combina actividad física frecuente, una alimentación cuidada y prácticas vinculadas al bienestar general. Para ella, estos aspectos no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de un mismo estilo de vida. “Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir”, concluyó.