La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La alimentación saludable que comparte con Lionel Messi

El ejercicio no es el único aspecto que Roccuzzo tiene en cuenta para cuidar su bienestar. La alimentación también ocupa un lugar central en la vida familiar que comparte con Messi, quien debe prestar especial atención a su dieta debido a las exigencias de su carrera profesional. “Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, explicó.