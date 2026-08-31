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El emotivo mensaje de “Chiqui” Tapia para despedir a Lionel Messi de la Selección

El presidente de la AFA publicó una extensa carta dedicada al capitán después de su retiro y destacó su legado dentro y fuera de la cancha: “El amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre”.

Claudio Tapia y Lionel Messi.
Claudio Tapia y Lionel Messi.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia despidió con una emotiva carta a Lionel Messi en redes sociales, tras el anuncio del fin de su ciclo histórico como capitán de la Selección argentina.
  • El presidente de la AFA destacó la calidad humana del astro y su compromiso constante durante dos décadas, recordando también el predio de Ezeiza bautizado con su nombre.
  • La salida definitiva del astro rosarino marca el fin de la era más gloriosa de la Selección y abre una nueva etapa institucional y deportiva para el fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Claudio “Chiqui” Tapia se sumó a las despedidas para Lionel Messi después de que el capitán anunciara el final de su ciclo con la Selección. El presidente de la AFA publicó un extenso y emotivo mensaje en el que repasó el vínculo del rosarino con el seleccionado y puso especial énfasis en su dimensión humana.

“El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible”, comenzó Tapia.

El dirigente reconoció además la dificultad de imaginar una Selección sin Messi después de más de dos décadas. “¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades”, escribió.

Más allá de su trayectoria futbolística, Tapia eligió destacar al Messi que conoció puertas adentro: “Prefiero hablar de la persona. Del compañero. Del líder. Del profesional. Del amigo”. También recordó los momentos difíciles que atravesó el capitán y remarcó que “nunca dejó de elegir la misma camiseta”.

Post Instagram

El presidente de la AFA cerró su publicación haciendo referencia al predio de Ezeiza, bautizado con el nombre del rosarino, y al lugar que ocupará en la historia argentina.

“El Predio lleva tu nombre porque es tu casa. La camiseta de la Selección Argentina es tu bandera. Y el amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre”, concluyó Tapia.

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