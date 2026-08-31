¿Messi tendrá un último partido con la Selección? La AFA prepara su despedida

Resumen para apurados
- La AFA planea un partido homenaje para Lionel Messi en Buenos Aires entre septiembre y octubre, tras anunciar su retiro de la selección argentina.
- El evento se organizará durante la próxima fecha FIFA en el estadio Monumental, cerrando una trayectoria de más de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste.
- Este encuentro brindará al público la oportunidad de despedir al capitán en la cancha y marcará el fin de una era histórica para el fútbol argentino.
El anuncio de Lionel Messi dejó una certeza: su etapa como jugador de la selección argentina llegó a su final. Pero también abrió una posibilidad que ilusiona a los hinchas: que el capitán pueda vestir la camiseta albiceleste, al menos, una vez más.
La despedida de Messi se produjo en la previa de la primera fecha FIFA posterior al Mundial, que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante esa ventana, cada selección tendrá la posibilidad de jugar entre uno y cuatro partidos, y la AFA ya piensa en una fecha especial.
La intención es organizar una gran despedida en Buenos Aires, posiblemente en el Monumental, para homenajear a los jugadores que fueron subcampeones del mundo y, sobre todo, a Messi, cuya decisión de retirarse de la Selección marcó el cierre de una historia de más de 20 años.
La oportunidad para que los hinchas lo vean por última vez con la camiseta albiceleste
Por eso, aunque su despedida ya fue anunciada, todavía existe la posibilidad de que el público argentino pueda verlo una vez más con la camiseta celeste y blanca. No sería un partido más. Sería, en todo caso, la oportunidad de que Messi pueda despedirse dentro de una cancha y frente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera.
Después de jugar su último Mundial, de anunciar que ya no tiene más para dar y de cerrar una etapa que comenzó en 2005, la Selección podría tener todavía un último encuentro con su capitán. Una última noche, un último aplauso y, quizás, una última vez.