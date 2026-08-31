¿Messi tendrá un último partido con la Selección? La AFA prepara su despedida

La oportunidad para que los hinchas lo vean por última vez con la camiseta albiceleste

Por eso, aunque su despedida ya fue anunciada, todavía existe la posibilidad de que el público argentino pueda verlo una vez más con la camiseta celeste y blanca. No sería un partido más. Sería, en todo caso, la oportunidad de que Messi pueda despedirse dentro de una cancha y frente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera.