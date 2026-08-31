Dos recetas saladas con avena para una merienda rica y saludable

Para tener alternativas ricas y saludables, tener estas recetas a mano puede ser la solución. Es que, además de ser platos poco comunes y fáciles de hacer, son salados, opciones que se ven poco cuando se trata de meriendas con avena. Lo mejor es que requieren poca cocción y podés prepararlos en grandes cantidades para guardar en el freezer y tener para las meriendas de toda la semana.