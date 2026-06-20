Avena: el superalimento que ayuda a cuidar la salud de las mujeres después de los 50

La avena se consolidó como uno de los alimentos más valorados dentro de una alimentación saludable. Su alto contenido de fibra y su versatilidad la convirtieron en una opción frecuente para quienes buscan mejorar la calidad de la dieta. Sin embargo, sus beneficios adquieren una importancia especial en las mujeres mayores de 50 años, etapa en la que el organismo experimenta cambios asociados a la menopausia.