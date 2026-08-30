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Tarta de avena y banana sin horno ni harina: la receta ideal para sumar masa muscular

Una opción dulce, rápida y nutritiva que combina los beneficios de la avena y el plátano. Se prepara en minutos y aporta energía de calidad para optimizar el rendimiento y la recuperación física.

Tarta de avena y banana sin horno ni harina: la receta ideal para sumar masa muscular
Fuente: Infobae
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Difunden una receta de tarta de avena y banana sin harina ni horno, diseñada para deportistas que buscan aumentar masa muscular de forma natural y saludable.
  • La preparación combina ingredientes naturales cocidos en sartén o microondas, respaldada por recomendaciones nutricionales para optimizar la recuperación física.
  • Esta opción consolida la tendencia hacia la repostería fitness casera, facilitando alternativas prácticas y nutritivas para el rendimiento diario de los atletas.
Resumen generado con IA

El crecimiento en la preferencia por opciones saludables para enriquecer la alimentación diaria motiva la búsqueda de preparaciones sencillas, nutritivas y vistosas, con un interés particular en aquellos perfiles que aspiran a incrementar el volumen muscular mediante el uso de insumos naturales.

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En este marco, portales de salud como Vinmec junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan el valor nutricional de la avena y el plátano dentro de un esquema alimentario equilibrado. La elaboración de un pastel de avena con banana sin requerir cocción ni harinas responde a la búsqueda de una opción dulce útil para el estímulo de la masa muscular y la pronta restauración física posterior a la actividad deportiva.

Avena: salud para el corazón y aliada del desarrollo muscular

Ingredientes principales:

2 plátanos maduros

2 tazas de copos de avena

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional)

1 cucharada de mantequilla de maní o de almendra

Edulcorante natural al gusto (miel, stevia, eritritol)

40 ml de leche (puede sustituirse por leche vegetal)

Canela al gusto

Paso a paso para la preparación:

Proceso el texto en 2 párrafos bajo las reglas solicitadas:

Triture los plátanos en un recipiente hondo hasta formar un puré uniforme. A continuación, incorpore los huevos, la esencia de vainilla, el endulzante y la mantequilla de maní, mezclando la preparación hasta lograr una integración total de los insumos. Agregue la avena, el polvo de hornear y la canela a la mezcla. Finalmente, vierta la leche de manera gradual hasta obtener una consistencia consistente, húmeda y libre de grumos.

Transfiera el contenido a un molde adecuado para microondas, presionando y emparejando la parte superior. Cocine a potencia máxima durante un lapso de 5 a 7 minutos, o utilice una sartén tapada a fuego suave entre 10 y 12 minutos, verificando el punto con un palillo. Una vez lista la preparación, deje templar antes de retirar del molde y sirva con una guarnición de yogur natural, fruta fresca o frutos secos.

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