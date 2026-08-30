Tarta de avena y banana sin horno ni harina: la receta ideal para sumar masa muscular

En este marco, portales de salud como Vinmec junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan el valor nutricional de la avena y el plátano dentro de un esquema alimentario equilibrado. La elaboración de un pastel de avena con banana sin requerir cocción ni harinas responde a la búsqueda de una opción dulce útil para el estímulo de la masa muscular y la pronta restauración física posterior a la actividad deportiva.