Resumen para apurados
- Difunden una receta de tarta de avena y banana sin harina ni horno, diseñada para deportistas que buscan aumentar masa muscular de forma natural y saludable.
- La preparación combina ingredientes naturales cocidos en sartén o microondas, respaldada por recomendaciones nutricionales para optimizar la recuperación física.
- Esta opción consolida la tendencia hacia la repostería fitness casera, facilitando alternativas prácticas y nutritivas para el rendimiento diario de los atletas.
El crecimiento en la preferencia por opciones saludables para enriquecer la alimentación diaria motiva la búsqueda de preparaciones sencillas, nutritivas y vistosas, con un interés particular en aquellos perfiles que aspiran a incrementar el volumen muscular mediante el uso de insumos naturales.
En este marco, portales de salud como Vinmec junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan el valor nutricional de la avena y el plátano dentro de un esquema alimentario equilibrado. La elaboración de un pastel de avena con banana sin requerir cocción ni harinas responde a la búsqueda de una opción dulce útil para el estímulo de la masa muscular y la pronta restauración física posterior a la actividad deportiva.
Avena: salud para el corazón y aliada del desarrollo muscular
Ingredientes principales:
2 plátanos maduros
2 tazas de copos de avena
2 huevos
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear (opcional)
1 cucharada de mantequilla de maní o de almendra
Edulcorante natural al gusto (miel, stevia, eritritol)
40 ml de leche (puede sustituirse por leche vegetal)
Canela al gusto
Paso a paso para la preparación:
Proceso el texto en 2 párrafos bajo las reglas solicitadas:
Triture los plátanos en un recipiente hondo hasta formar un puré uniforme. A continuación, incorpore los huevos, la esencia de vainilla, el endulzante y la mantequilla de maní, mezclando la preparación hasta lograr una integración total de los insumos. Agregue la avena, el polvo de hornear y la canela a la mezcla. Finalmente, vierta la leche de manera gradual hasta obtener una consistencia consistente, húmeda y libre de grumos.
Transfiera el contenido a un molde adecuado para microondas, presionando y emparejando la parte superior. Cocine a potencia máxima durante un lapso de 5 a 7 minutos, o utilice una sartén tapada a fuego suave entre 10 y 12 minutos, verificando el punto con un palillo. Una vez lista la preparación, deje templar antes de retirar del molde y sirva con una guarnición de yogur natural, fruta fresca o frutos secos.