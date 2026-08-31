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Pepas crocantes de avena y pasta de maní: cómo preparar la receta ideal para la recuperación muscular

Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, estas galletas caseras combinan la fibra de la avena con la proteína del maní, convirtiéndose en el snack saludable ideal para el pre o post entrenamiento.

Cómo preparar pepas de avena y pasta de maní.
Cómo preparar pepas de avena y pasta de maní. Imagen: Instagram @yaminutri
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una especialista difundió una receta de pepas de avena y pasta de maní orientada a optimizar la recuperación muscular y el rendimiento deportivo con ingredientes accesibles.
  • La preparación combina avena, harina integral, huevo y pasta de maní, horneándose en 15 minutos como una alternativa casera y económica frente a los alimentos ultraprocesados.
  • Este tipo de opciones prácticas fomenta hábitos alimentarios saludables al integrar proteínas y carbohidratos complejos para sostener la energía en la actividad física diaria.
Resumen generado con IA

Cuidar la alimentación no tiene por qué ser complicado ni aburrido. En la búsqueda de opciones ricas para acompañar el mate, el café o resolver una colación rápida antes de hacer actividad física, las clásicas pepas de avena con pasta de maní se presentan como una de las alternativas más sabrosas y nutritivas para sumar a la rutina sin resignar el placer de comer algo dulce.

Tarta de avena y banana sin horno ni harina: la receta ideal para sumar masa muscular

Tarta de avena y banana sin horno ni harina: la receta ideal para sumar masa muscular

Esta preparación combina ingredientes que aportan grandes beneficios a la salud. Por un lado, la avena actúa como un combustible de calidad para el organismo al brindar energía sostenida, mejorar el rendimiento físico y favorecer la recuperación muscular. Por otro lado, la pasta de maní aporta grasas saludables y proteínas, mientras que la harina integral suma fibra extra para prolongar la sensación de saciedad y regular el tránsito intestinal.

Una solución práctica para potenciar el entrenamiento

Más allá de sus virtudes nutricionales, este snack destaca por su enorme simplicidad y practicidad. Se prepara en cuestión de minutos, no requiere técnicas complejas de cocina y utiliza insumos económicos que habitualmente se encuentran en la alacena, por lo que resulta perfecto para organizar las meriendas de la semana y evitar los productos ultraprocesados.

Esta receta fue compartida por Priscila Gutiérrez (@nutrii.studio), estudiante de nutrición y creadora de contenido quien remarcó la importancia de acompañar la actividad física con una nutrición adecuada: "Si vas a entrenar, elegí opciones con avena + algo de proteína (yogur, huevo, proteína, pasta de maní). Eso hace la diferencia en cómo rendís y cómo te recuperás". Además, la especialista enfatizó que "entrenar está buenísimo pero alimentarte bien es lo que potencia los resultados". 

Paso a paso para preparar las pepas de avena

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de azúcar o 4 sobres de stevia
  • 1/2 taza de avena
  • 1/4 taza de harina integral
  • Esencia de vainilla
  • Ralladura de limón
  • Pasta de maní (cantidad necesaria para el relleno)

1. En un recipiente, colocar el huevo junto con el azúcar, un chorrito de esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batir bien todos los ingredientes hasta unificar la mezcla.

2. Incorporar la avena y la harina integral a la preparación. Mezclar enérgicamente con las manos o una espátula hasta lograr una masa homogénea.

3. Tomar pequeñas porciones de masa, formar bolitas y aplastarlas suavemente. Con la ayuda del dedo, ahuecar el centro de cada una para hacer el espacio del relleno.

4. Colocar las galletas en una placa para horno y cocinar a 180 °C durante 15 minutos.

5. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y colocar una cucharadita de pasta de maní en el centro de cada pepa antes de servir.

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