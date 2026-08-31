Pepas crocantes de avena y pasta de maní: cómo preparar la receta ideal para la recuperación muscular

Cuidar la alimentación no tiene por qué ser complicado ni aburrido. En la búsqueda de opciones ricas para acompañar el mate, el café o resolver una colación rápida antes de hacer actividad física, las clásicas pepas de avena con pasta de maní se presentan como una de las alternativas más sabrosas y nutritivas para sumar a la rutina sin resignar el placer de comer algo dulce.