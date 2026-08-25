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Budín de avena y manzana saludable: cómo preparar la versión esponjosa, sin azúcar y baja en grasa

Una receta sencilla, nutritiva y deliciosa pensada para cuidar la salud digestiva sin renunciar al sabor, ideal para acompañar tus mañanas o tardes.

Cómo preparar budín de avena y manzana saludable.
Cómo preparar budín de avena y manzana saludable. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Priscila Gutiérrez difundió una receta de budín de avena y manzana para ofrecer una alternativa nutritiva y casera frente a los ultraprocesados.
  • Se elabora horneando avena, manzana rallada, huevo y yogur, combinando fibra y antioxidantes para mejorar la salud digestiva y controlar el colesterol.
  • Esta preparación casera promueve hábitos alimenticios saludables y facilita opciones prácticas y económicas para desayunos y meriendas equilibradas.
Resumen generado con IA

Encontrar opciones de snacks o meriendas que sean saludables, ricas y rápidas de preparar puede ser un desafío constante. Muchas veces recurrimos a productos ultraprocesados que, aunque prácticos, no aportan los nutrientes necesarios. Por eso, las recetas caseras que utilizan ingredientes naturales son siempre una excelente alternativa, como el budín de manzana y avena, una combinación clásica que pocas veces falla.

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La base de este budín es la avena, un cereal integral rico en fibra soluble que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona energía de forma sostenida. La manzana, por su parte, aporta dulzor natural, humedad y vitaminas. Al utilizar la manzana rallada con cáscara, aprovechamos al máximo sus propiedades nutricionales. Esta receta es ideal para aquellos que buscan opciones más saludables sin renunciar al sabor de un buen bizcochuelo casero.

Beneficios para la salud del budín de avena y manzana 

Incorporar avena y frutas como la manzana en nuestras preparaciones diarias resulta una forma conveniente de aumentar la ingesta de fibra y antioxidantes. La avena es conocida por sus betaglucanos, un tipo de fibra que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Además, al preparar este budín en casa, tenemos control total sobre los ingredientes, evitando aditivos y excesos de azúcar o grasas poco saludables.

Lo mejor de esta receta es su simplicidad. No necesitas ser un experto en la cocina ni tener electrodomésticos complejos. En unos pocos pasos y con ingredientes que probablemente ya tenés en tu alacena, podés tener listo un budín delicioso y nutritivo. Es perfecto para preparar el fin de semana y tener una opción saludable para el desayuno o la merienda de toda la semana. Este paso a paso fue compartido por Priscila Gutiérrez, estudiante de nutrición y creadora de contenido en Instagram a través de su cuenta (@nutrii.studio).

Receta paso a paso del budín de manzana y avena

Ingredientes:

  • 1 manzana rallada (con cáscara)
  • 2 huevos
  • ½ taza de yogur natural o leche
  • ¼ taza de aceite neutro
  • ½ taza de azúcar mascabo o miel
  • 1 taza de avena molida (o harina de avena)
  • 1 cdita polvo de hornear
  • Canela a gusto

1. En un bol, batir los huevos junto con el azúcar mascabo o la miel.

2. Agregar el yogur natural o la leche, el aceite neutro y la manzana rallada (con cáscara). Mezclar bien.

3. Incorporar la avena molida, el polvo de hornear y la canela a gusto. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

4. Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.

5. Llevar al horno precalentado a 180 °C y hornear por 30-35 minutos.

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