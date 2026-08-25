Budín de avena y manzana saludable: cómo preparar la versión esponjosa, sin azúcar y baja en grasa

Lo mejor de esta receta es su simplicidad. No necesitas ser un experto en la cocina ni tener electrodomésticos complejos. En unos pocos pasos y con ingredientes que probablemente ya tenés en tu alacena, podés tener listo un budín delicioso y nutritivo. Es perfecto para preparar el fin de semana y tener una opción saludable para el desayuno o la merienda de toda la semana. Este paso a paso fue compartido por Priscila Gutiérrez, estudiante de nutrición y creadora de contenido en Instagram a través de su cuenta (@nutrii.studio).