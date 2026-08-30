Tres postres saludables sin harina y fáciles de preparar para disfrutar en cualquier momento

Resumen para apurados
- Presentan tres recetas prácticas y saludables de postres sin harina para quienes buscan alternativas dulces sencillas y nutritivas en su vida cotidiana.
- Las opciones combinan frutas, avena, dátiles y mantequilla de maní sin cocciones complejas, priorizando ingredientes naturales y refrigeración rápida.
- Estas preparaciones consolidan la tendencia de repostería casera consciente, facilitando meriendas saludables sin renunciar al sabor ni requerir harinas.
Para quienes buscan opciones dulces más simples y prácticas, existen recetas que permiten preparar un postre sin harina y con ingredientes fáciles de conseguir. Frutas, avena, semillas, frutos secos y cacao pueden combinarse para crear alternativas ideales para una merienda, un antojo o para llevar.
Además de ser preparaciones sencillas, estas recetas requieren pocos pasos y pueden conservarse en la heladera. La clave está en aprovechar el sabor natural de algunos ingredientes y elegir productos sin azúcares añadidos cuando se busca una alternativa más saludable.
- 1. Sándwiches de manzana con mantequilla de maní y chocolate
Ingredientes:
- 1 manzana grande.
- Mantequilla de maní o de cacahuete sin endulzantes añadidos.
- Chocolate negro con 70% de cacao y sin azúcares añadidos.
Primero hay que retirar el centro de la manzana y cortarla en rodajas relativamente gruesas. Sobre una de ellas se coloca una capa de mantequilla de maní y se cubre con otra rodaja, formando una especie de sándwich.
Luego se derrite el chocolate y se utiliza para cubrir las piezas de manzana. Por último, se llevan a la heladera hasta que el chocolate vuelva a solidificarse.
- 2. Galletas rápidas de avena y mantequilla de maní
Ingredientes:
- Endulzante a elección, como panela, azúcar de coco, mascabado, chiler o tritol.
- Agua.
- Mantequilla de maní, mantequilla de vaca o aceite de coco.
- Copos de avena.
Colocar el endulzante junto con el agua en una sartén y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente un minuto, hasta que aparezcan burbujas y se forme una preparación similar a un caramelo ligero.
Retirar del fuego y agregar la mantequilla de maní. Mezclar hasta integrar y sumar los copos de avena. Como la preparación estará caliente, conviene trabajarla con una espátula y evitar manipularla directamente con las manos.
Antes de que se endurezca, formar las galletas con una cuchara medidora o un molde. Se pueden dejar en forma de bolitas o aplastar para obtener una apariencia más tradicional. Finalmente, llevar a la heladera para que adquieran mayor firmeza.
3. Bomboncitos de dátil, mantequilla de maní y cacao
Los dátiles son la base de esta tercera receta, que se completa con mantequilla de maní y cacao en polvo. El resultado es una preparación pequeña que puede cortarse en porciones individuales.
Ingredientes:
- Dátiles.
- Mantequilla de maní o de almendras.
- Cacao o cocoa en polvo sin azúcar añadido.
Si los dátiles están duros, colocarlos previamente en agua hirviendo durante unos 15 minutos para ablandarlos. Después, retirarles el hueso.
Una vez listos, procesarlos junto con la mantequilla de maní y el cacao hasta conseguir una pasta homogénea. Colocar la mezcla en un recipiente pequeño con papel vegetal en la base y distribuirla de manera uniforme, presionando con una espátula para compactarla.
Llevar a la heladera durante aproximadamente una hora. Cuando la preparación esté firme, retirarla del recipiente y cortarla en pequeñas porciones. Para terminar, se puede agregar una pequeña cantidad de cacao en polvo por encima.
Estas tres opciones permiten preparar postres sin harina sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas. Con diferentes combinaciones de frutas, avena, dátiles, mantequilla de frutos secos y cacao, es posible tener alternativas dulces y prácticas para distintos momentos del día.