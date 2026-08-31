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Lionel Messi y Diego Maradona: cómo fue la relación entre los dos grandes ídolos de la Selección

Lo dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010, le regaló la camiseta número 10 y lo defendió hasta el final.

ÍDOLOS. Maradona lo dirigió en Sudáfrica 2010 y Messi lo llevó en cada título: la historia entre los dos íconos más grandes de la Selección argentina.
ÍDOLOS. Maradona lo dirigió en Sudáfrica 2010 y Messi lo llevó en cada título: la historia entre los dos íconos más grandes de la Selección argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La relación entre Lionel Messi y Diego Maradona en la Selección argentina marcó una era futbolística clave desde que compartieron plantel en 2008 hasta los homenajes de 2022.
  • Maradona dirigió a Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010 tras darle la camiseta 10 en 2009, consolidando un vínculo cercano que superó críticas mediáticas y distancias.
  • Tras la muerte de Diego en 2020, Messi le dedicó la Copa América y el Mundial de Qatar, uniendo para siempre los legados de las dos máximas figuras del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

El cruce entre las dos máximas figuras del fútbol argentino, como jugador y entrenador, se dio a fines de 2008, cuando Diego Maradona asumió la conducción de la Selección tras la salida de Alfio Basile. El 28 de marzo de 2009, en su debut oficial ante Venezuela en el Monumental, Maradona tomó una decisión simbólica: le entregó a Lionel Messi, entonces figura consolidada en Barcelona pero todavía cuestionado con la celeste y blanca, la camiseta número 10 que él mismo había hecho inmortal en 1986. Argentina ganó 4 a 0 y Messi convirtió uno de los goles.

El vínculo se profundizó camino al Mundial de Sudáfrica 2010. Según relató años después el ex defensor Nicolás Burdisso, que integró aquel plantel, Maradona sentía por Messi una admiración libre de celos: se acercaba a las habitaciones de concentración, lo cuidaba en las prácticas y sufría cada partido en el que el rosarino no lograba convertir. La ilusión terminó de manera abrupta en los cuartos de final, con una goleada de 4 a 0 ante Alemania que también significó el final del ciclo de Maradona como entrenador.

Los años siguientes trajeron distancia, aunque no ruptura. Maradona opinó públicamente sobre la Selección y sobre Messi en distintas etapas, con elogios y también con críticas hacia el funcionamiento del equipo, mientras el propio capitán reconoció más tarde que, más allá de que "siempre se hayan dicho cosas en el medio", el cariño mutuo nunca estuvo en discusión.

La muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cambió el tono del vínculo hacia la reivindicación pública. Messi no pudo despedirlo con un título inmediato, pero lo tuvo presente en cada gran logro posterior: al ganar la Copa América 2021 en el Maracaná dedicó el título "por el Diego, que seguro nos bancó desde donde esté".

El adiós que no llegó a compartir

Messi cumplió con lo prometido en cada consagración siguiente: el título del Mundial de Qatar 2022 fue, en sus palabras, también del Diego que los alentó "desde el cielo", y ese mismo gesto de gratitud reapareció en distintas galas y homenajes durante los años posteriores. En agosto de 2026, cuando anunció su retiro definitivo de la Selección, el capitán cerró un ciclo que Maradona no llegó a ver completo, pero que él mismo se encargó, en cada oportunidad pública, de mantener unido al nombre de su ídolo y luego colega en el banco de la Albiceleste.

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