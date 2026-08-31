Lionel Messi y Diego Maradona: cómo fue la relación entre los dos grandes ídolos de la Selección

El adiós que no llegó a compartir

Messi cumplió con lo prometido en cada consagración siguiente: el título del Mundial de Qatar 2022 fue, en sus palabras, también del Diego que los alentó "desde el cielo", y ese mismo gesto de gratitud reapareció en distintas galas y homenajes durante los años posteriores. En agosto de 2026, cuando anunció su retiro definitivo de la Selección, el capitán cerró un ciclo que Maradona no llegó a ver completo, pero que él mismo se encargó, en cada oportunidad pública, de mantener unido al nombre de su ídolo y luego colega en el banco de la Albiceleste.