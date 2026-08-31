Del "Qué mirás, bobo" al "Gracias Dios por hacerme argentino": las frases que marcaron a Messi en la Selección

Resumen para apurados
- Messi repasó sus 20 años en la Selección Argentina mediante frases icónicas que reflejan su trayectoria, tras anunciar su retiro definitivo el 31 de agosto de 2026.
- Desde la renuncia de 2016 hasta el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021, sus declaraciones mostraron momentos de frustración, tensión, humor y máxima consagración.
- Las expresiones del capitán consolidan el legado emocional de su ciclo internacional y definen el vínculo histórico que forjó con el fútbol y los hinchas argentinos.
Pocas frases resumen tanto el vínculo entre Lionel Messi y la Selección como la que pronunció el 26 de junio de 2016, en la zona mixta del estadio MetLife, apenas minutos después de errar el penal que le costó a la Argentina la final de la Copa América Centenario ante Chile. Con la voz quebrada, el capitán liquidó en cuatro palabras una carrera que hasta entonces acumulaba solo frustraciones internacionales: "Ya está, no va más". La marcha atrás llegó dos meses después, pero la frase quedó como el símbolo de la relación más tensa entre Messi y el país que lo vio nacer futbolísticamente.
Otro tipo de tensión, más folclórica que dramática, quedó grabada el 9 de diciembre de 2022, en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante los Países Bajos. Fastidiado por los cruces con el técnico neerlandés Louis van Gaal antes del partido y por las provocaciones del delantero Wout Weghorst durante el juego, Messi le dedicó al rival, en plena entrevista televisada, un exabrupto que se volvió meme instantáneo: "Qué mirás, bobo... andá pa' allá". La escena, impensada en un jugador de perfil tan bajo, terminó convertida en una de las postales más compartidas de la consagración mundial.
La devoción religiosa y patriótica también encontró su frase. Tras ganar la Copa América 2021 en el Maracaná, el primer título de su carrera con la camiseta mayor, Messi cerró su mensaje en redes sociales agradeciendo, entre lágrimas, "todo lo que me diste" y el simple hecho de haber nacido argentino. La misma gratitud, con otras palabras, reapareció cinco años más tarde, en el párrafo final de la carta con la que anunció su retiro de la Selección.
Esa carta, publicada el 31 de agosto de 2026, arrancó sin vueltas: "quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió Messi, antes de resumir el desgaste de dos décadas de exigencia con una frase que también quedará en la memoria colectiva: "Me vacié, ya no tengo más para dar".
El primer "me retiro" y el definitivo
Entre aquel confuso anuncio de 2016 y la despedida de 2026 hubo veinte años de declaraciones que, sumadas, cuentan la historia completa del vínculo: la bronca de 2019 contra el arbitraje que lo dejó afuera de la Copa América ante Brasil, el orgullo repetido cada vez que se refirió a la camiseta albiceleste y, finalmente, el reconocimiento hacia una nueva generación de futbolistas en su mensaje de retiro. Todas esas frases, dichas en momentos muy distintos, terminan describiendo lo mismo: la relación de amor, tensión y gratitud entre un jugador y el país que representó.