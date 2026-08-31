Del "Qué mirás, bobo" al "Gracias Dios por hacerme argentino": las frases que marcaron a Messi en la Selección

Pocas frases resumen tanto el vínculo entre Lionel Messi y la Selección como la que pronunció el 26 de junio de 2016, en la zona mixta del estadio MetLife, apenas minutos después de errar el penal que le costó a la Argentina la final de la Copa América Centenario ante Chile. Con la voz quebrada, el capitán liquidó en cuatro palabras una carrera que hasta entonces acumulaba solo frustraciones internacionales: "Ya está, no va más". La marcha atrás llegó dos meses después, pero la frase quedó como el símbolo de la relación más tensa entre Messi y el país que lo vio nacer futbolísticamente.