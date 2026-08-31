El estudio que comparó tres dietas y encontró una clave para salir de la prediabetes

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Washington en EE. UU. reveló que la dieta cetogénica revirtió la prediabetes en el 50% de los pacientes al reducir grasa hepática e insulina.
- La investigación comparó durante cinco meses dietas keto, mediterránea y vegetal; la keto aumentó el glucagón y superó la eficacia de las otras dos opciones evaluadas.
- El hallazgo abre nuevas vías terapéuticas para tratar la obesidad y el hígado graso, demostrando que un plan alto en grasas no incrementó el colesterol en los pacientes.
Un estudio demostró que luego de seguir una determinada dieta, un grupo de pacientes con prediabetes pudo revertir su estado de salud y eliminar la condición preliminar. La investigación fue publicada en la revista “Cell Metabolism” de Cell Press y realizada por un grupo de estudiosos de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos.
La plataforma Infosalus recuperó los resultados del análisis y comentó que luego de seguir una dieta cetogénica, popularmente conocida como dieta keto, durante cuatro o cinco meses, un grupo de personas prediabéticas fue evaluado. El 50% de las personas en tratamiento por obesidad o con prediabetes dejaron de reunir las condiciones para ser consideradas prediabéticas.
Tres dietas para salir de la prediabetes
Para estudiar los efectos de diferentes tipos de dietas en pacientes con obesidad, hígado graso y prediabetes, se dividieron aleatoriamente los tipos de dietas. Se consignaron tres regímenes: dieta mediterránea, dieta cetogénica y dieta baja en grasas y rica en vegetales. Además, los participantes del estudio contaron con reuniones semanales con dietistas que acompañaron sus procesos.
En el estudio, la dieta basada en vegetales obtuvo el 70% de las calorías de los carbohidratos y el 15% de las grasas. La dieta cetogénica aportó el 4% de las calorías de carbohidratos y el 73% de grasas. Por último, la dieta mediterránea consiguió el 50% de sus calorías de carbohidratos y el 35% de grasas.
La mejor dieta para bajar la grasa en el hígado
El nivel de glucagón fue un aspecto clave al distinguir cuál fue la dieta más favorecedora. El glucagón, según el sitio especializado MedlinePlus, es la hormona producida por el páncreas cuya función es elevar el nivel de glucosa en sangre. Es decir, produce el efecto contrario a la insulina, que baja el azúcar en sangre. Ambas hormonas trabajan juntas para equilibrar la energía de las células y del cuerpo.
Los participantes del estudio que siguieron la dieta cetogénica fueron los que lograron un mayor nivel de glucagón en sangre, según los análisis clínicos. Esta hormona también es la que favorece la baja del nivel de grasa en el hígado. El grupo analizado también tuvo una reducción en la insulina, lo que a su vez disminuye la grasa hepática.
Max Petersen, principal autor del estudio de la Universidad de Washington, aseguró que lo que más sorprendió fue que la dieta cetogénica no llevó a experimentar un aumento en los niveles de grasa o de colesterol pese a aumentar el consumo de grasa. En definitiva, se evaluó que el 7% de quienes siguieron la dieta a base de verduras y el 29% de quienes siguieron la dieta mediterránea dejaron de estar entre las personas con prediabetes. En comparación, el 50% del grupo keto salió de la clasificación de pacientes prediabéticos.