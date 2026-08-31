El estudio que comparó tres dietas y encontró una clave para salir de la prediabetes

Max Petersen, principal autor del estudio de la Universidad de Washington, aseguró que lo que más sorprendió fue que la dieta cetogénica no llevó a experimentar un aumento en los niveles de grasa o de colesterol pese a aumentar el consumo de grasa. En definitiva, se evaluó que el 7% de quienes siguieron la dieta a base de verduras y el 29% de quienes siguieron la dieta mediterránea dejaron de estar entre las personas con prediabetes. En comparación, el 50% del grupo keto salió de la clasificación de pacientes prediabéticos.