Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

La alacena de nuestra cocina puede tener guardados verdaderos tesoros de sabores e incluso medicinas naturales de bajo costo pero suma eficacia. Ese es el caso de este condimento que demostró proporcionar una gran cantidad de beneficios para la salud que van desde la salud cardiovascular hasta la regulación del azúcar en sangre. Ese es el caso del popular ajo.
El ajo es apreciado tanto por su sabor como por los múltiples beneficios que su consumo proprone para la salud. Se trata de uno de los condimentos más económicos y populares alrededor del mundo, y muchas pruebas científicas han revelado además su capacidad para prevenir enfermedades cardíacas.
El ajo, beneficioso para combatir el colesterol malo y la diabetes
Investigaciones realizadas por la Facultad de Valladolid, en España, revelaron que este alimento es capaz de reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, así como prevenir la formación de coágulos sanguíneos. La alicina, principal compuesto responsable de muchos de los beneficios del ajo, también demostró habilidades para mejorar la función cardíaca y prevenir el agrandamiento del corazón.
Además se reveló que puede ayudar a combatir enfermedaes vinculadas con el azúcar en sangre, gracias a sus compuestos activos como la alicina y el ajoene que demostraron tener efectos beneficiosos en la sensibilidad a la insulina y en el metabolismo. Estos ayudan a mejorar la captación de glucosa por parte de las células y a reducir la resistencia a la insulina, lo que puede ayudar a prevenir y controlar la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.
Otros beneficios del consumo de ajo en la dieta
Pero los beneficios no se terminan allí ya que su gran contenido de antioxidantes protege contra el envejecimiento celular y reducen el riesgo de demencia. Además, su sus compuestos de aminoácidos, minerales, vitaminas y alicina (producida por la combinación de dos enzimas) lo convierten en un agente antimicrobiano eficaz, asi como un antibiótico, antiséptico, regulador de la flora intestinal, purgante, estimulante y regulador de las glándulas endocrinas.
Dentro de una dieta equilibrada, el ajo puede ser una forma deliciosa y natural de mantenerse saludable y prevenir enfermedades crónicas. Este puede incorporarse a los diferentes preparados de múltiples maneras, ya sea crudo, cocido o en polvo y así disfrutar de todos los beneficios que este alimento propone.