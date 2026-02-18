Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

Además se reveló que puede ayudar a combatir enfermedaes vinculadas con el azúcar en sangre, gracias a sus compuestos activos como la alicina y el ajoene que demostraron tener efectos beneficiosos en la sensibilidad a la insulina y en el metabolismo. Estos ayudan a mejorar la captación de glucosa por parte de las células y a reducir la resistencia a la insulina, lo que puede ayudar a prevenir y controlar la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.