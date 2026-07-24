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El primer síntoma de la diabetes que puede aparecer antes del diagnóstico

La diabetes puede desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes. Sin embargo, existe una señal temprana que puede ayudar a detectar la enfermedad y consultar al médico a tiempo.

¿Qué es lo primero que siente una persona con diabetes?
¿Qué es lo primero que siente una persona con diabetes?
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de salud destacan la importancia de identificar señales tempranas de diabetes, como sed excesiva u orina frecuente, para lograr un diagnóstico oportuno.
  • La enfermedad surge cuando el páncreas no produce o no utiliza bien la insulina. Factores como obesidad, sedentarismo y antecedentes aumentan el riesgo de padecerla.
  • Un diagnóstico temprano mediante controles preventivos permite controlar la glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o renales en el futuro.
Resumen generado con IA

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el organismo utiliza la glucosa, principal fuente de energía para las células. Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no la utiliza de manera adecuada o deja de producirla por completo, el azúcar se acumula en la sangre y puede provocar problemas de salud si no se controla.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), la insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como energía. Si este proceso falla, aumentan los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de desarrollar complicaciones.

Cuáles son los tipos de diabetes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) distinguen tres tipos principales de diabetes, cada uno con características particulares.

  • Diabetes tipo 1
  • Diabetes tipo 2
  • Diabetes gestacional

Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que, en muchas personas, puede avanzar sin provocar síntomas durante un tiempo.

Cuando aparecen las primeras manifestaciones, las más frecuentes incluyen:

  • Sed excesiva.
  • Necesidad de orinar con mayor frecuencia.
  • Cansancio o fatiga.
  • Visión borrosa.
  • Pérdida de peso sin causa aparente.
  • Aumento del apetito.
  • Heridas que tardan en cicatrizar.
  • Infecciones recurrentes.
  • Encías inflamadas o enrojecidas.
  • Hormigueo o entumecimiento en manos y pies.

Factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes

Existen distintos factores que pueden incrementar la probabilidad de padecer diabetes tipo 2.

Entre ellos se encuentran:

  • Tener más de 45 años.
  • Contar con antecedentes familiares de diabetes.
  • Presentar sobrepeso u obesidad.
  • Llevar una vida sedentaria.
  • Tener hipertensión arterial u otros problemas de salud relacionados.
  • Haber sido diagnosticado con prediabetes.
  • Haber tenido diabetes gestacional durante un embarazo.

Una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cumplimiento del tratamiento indicado por el profesional son fundamentales para mantener estables los niveles de glucosa.

Cuando la enfermedad no se controla adecuadamente, el exceso de azúcar en sangre puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, daño renal, problemas de visión, lesiones en los nervios, enfermedades bucales y complicaciones en los pies.

Por eso, reconocer los síntomas de forma temprana y consultar al médico ante cualquier sospecha resulta clave para iniciar un tratamiento oportuno y preservar la calidad de vida.

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