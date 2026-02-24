Secciones
SociedadSalud

Estos son los primeros síntomas de la diabetes que muchos ignoran

Cuando se padece de esta enfermedad los síntomas pueden confundirse por lo que se debe estar atento.

¿Cuál es el primer síntoma de la diabetes? ¿Cuál es el primer síntoma de la diabetes?
Hace 32 Min

La diabetes es una enfermedad muchas veces silenciosa, donde puede suceder de que por varios años no se presenten síntomas y cuando estos aparecen pueden pasar desapercibidos, como es el caso de uno de sus primeros signos. 

Cuál es la fruta ácida que disminuye los niveles de azúcar en sangre y previene la diabetes

Cuál es la fruta ácida que disminuye los niveles de azúcar en sangre y previene la diabetes

La diabetes es una afección crónica que una vez diagnosticada se padece toda la vida. Las personas afectadas sufren de niveles altos de azúcar en sangre lo cual puede llevar a complicaciones crónicas que comprometen a los distintos órganos del cuerpo que van desde los ojos, los riñones, hasta el corazón y el cerebro.

Aunque los síntomas de la diabetes pueden presentarse mucho después de la aparición y por ende su diagnóstico es más tardío, lo signos que presenta son bastante claros. Para identificarlos es necesario tener en cuenta que existen dos tipos de diabetes.

¿Cuáles son los tipos de diabetes existentes?

En el caso de la diabetes tipo uno, los síntomas aparecen de forma rápida y clara tras la falta de producción de la insulina, por lo que su diagnóstico es prácticamente inmediato. En este caso el páncreas no produce esta hormona (insulina) y por ende esta no puede ingresar a las células para transportar la glucosa que está en la sangre.

Este tipo de diabetes comienza antes de los 30 años y tiene sus causas en un problema del sistema inmunitario donde este destruye las células que liberan insulina, llegando a eliminar la producción de la misma en el organismo por completo.

Con la diabetes, el páncreas no puede producir la suficiente insulina. Con la diabetes, el páncreas no puede producir la suficiente insulina.

La diabetes tipo dos en cambio es una enfermedad que aparece paulatinamente a cualquier edad. Es el tipo más común y puede afectar entre 90 y 95 de cada 100 personas. En este caso lo que se produce es una resistencia a la insulina que con la evolución de la diabetes lleva a que el páncreas produzca menos de esta, lo que provoca una deficiencia de la misma.

En este último tipo la producción de la insulina es insuficiente y la cantidad de glucosa transportada por la misma es cada vez menor. Esta variante tiene sus causas en problemas de sobrepeso y obesidad, en la alimentación inadecuada, falta de actividad física y antecedentes familiares.

¿Cuál es el primer síntoma de la diabetes que debe encender las alarmas?

La diabetes en su primer tipo muestra los síntomas desde la infancia o adolescencia y de manera repentina mientras que en el segundo caso pueden no presentarse hasta que la enfermedad es diagnosticada. Los primeros signos de la misma son fatiga y cansancio.  Esto sucede porque el nivel alto de glucosa en la sangre afecta la capacidad del cuerpo de usar la glucosa como fuente de energía.

La falta de energía es uno de los primeros síntomas de la diabetes. La falta de energía es uno de los primeros síntomas de la diabetes.

A su vez se produce un exceso de micción u orina causado por la insuficiencia renal, lo que provoca deshidratación que puede agravar el sentimiento de falta de energía. Otros síntomas pueden ser el aumento del apetito, la necesidad de beber mucha agua, la pérdida de peso, la visión borrosa, las infecciones urinarias, cutánea repetidas y las heridas que tardan en cicatrizar.  

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención a las señales de alerta: la hiperglucemia y sus primeros síntomas

Atención a las señales de alerta: la hiperglucemia y sus primeros síntomas

¿Por qué el Alzheimer empeora al caer el sol? El extraño fenómeno que desorienta a pacientes y familias

¿Por qué el Alzheimer empeora al caer el sol? El extraño fenómeno que desorienta a pacientes y familias

Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

VTV vencida: cuándo se considera infracción y cuáles son los montos de las multas

VTV vencida: cuándo se considera infracción y cuáles son los montos de las multas

Estas plantas atraen la abundancia y la prosperidad económica en el hogar, según el Feng Shui

Estas plantas atraen la abundancia y la prosperidad económica en el hogar, según el Feng Shui

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
5

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
6

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Más Noticias
Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Humano

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios