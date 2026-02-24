Estos son los primeros síntomas de la diabetes que muchos ignoran

La diabetes tipo dos en cambio es una enfermedad que aparece paulatinamente a cualquier edad. Es el tipo más común y puede afectar entre 90 y 95 de cada 100 personas. En este caso lo que se produce es una resistencia a la insulina que con la evolución de la diabetes lleva a que el páncreas produzca menos de esta, lo que provoca una deficiencia de la misma.