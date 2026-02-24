Estos son los primeros síntomas de la diabetes que muchos ignoran

La diabetes es una enfermedad muchas veces silenciosa, donde puede suceder de que por varios años no se presenten síntomas y cuando estos aparecen pueden pasar desapercibidos, como es el caso de uno de sus primeros signos.
La diabetes es una afección crónica que una vez diagnosticada se padece toda la vida. Las personas afectadas sufren de niveles altos de azúcar en sangre lo cual puede llevar a complicaciones crónicas que comprometen a los distintos órganos del cuerpo que van desde los ojos, los riñones, hasta el corazón y el cerebro.
Aunque los síntomas de la diabetes pueden presentarse mucho después de la aparición y por ende su diagnóstico es más tardío, lo signos que presenta son bastante claros. Para identificarlos es necesario tener en cuenta que existen dos tipos de diabetes.
¿Cuáles son los tipos de diabetes existentes?
En el caso de la diabetes tipo uno, los síntomas aparecen de forma rápida y clara tras la falta de producción de la insulina, por lo que su diagnóstico es prácticamente inmediato. En este caso el páncreas no produce esta hormona (insulina) y por ende esta no puede ingresar a las células para transportar la glucosa que está en la sangre.
Este tipo de diabetes comienza antes de los 30 años y tiene sus causas en un problema del sistema inmunitario donde este destruye las células que liberan insulina, llegando a eliminar la producción de la misma en el organismo por completo.
La diabetes tipo dos en cambio es una enfermedad que aparece paulatinamente a cualquier edad. Es el tipo más común y puede afectar entre 90 y 95 de cada 100 personas. En este caso lo que se produce es una resistencia a la insulina que con la evolución de la diabetes lleva a que el páncreas produzca menos de esta, lo que provoca una deficiencia de la misma.
En este último tipo la producción de la insulina es insuficiente y la cantidad de glucosa transportada por la misma es cada vez menor. Esta variante tiene sus causas en problemas de sobrepeso y obesidad, en la alimentación inadecuada, falta de actividad física y antecedentes familiares.
¿Cuál es el primer síntoma de la diabetes que debe encender las alarmas?
La diabetes en su primer tipo muestra los síntomas desde la infancia o adolescencia y de manera repentina mientras que en el segundo caso pueden no presentarse hasta que la enfermedad es diagnosticada. Los primeros signos de la misma son fatiga y cansancio. Esto sucede porque el nivel alto de glucosa en la sangre afecta la capacidad del cuerpo de usar la glucosa como fuente de energía.
A su vez se produce un exceso de micción u orina causado por la insuficiencia renal, lo que provoca deshidratación que puede agravar el sentimiento de falta de energía. Otros síntomas pueden ser el aumento del apetito, la necesidad de beber mucha agua, la pérdida de peso, la visión borrosa, las infecciones urinarias, cutánea repetidas y las heridas que tardan en cicatrizar.