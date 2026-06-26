Prediabetes: los alimentos que ayudan a revertirla y bajar el azúcar en sangre

Recibir un diagnóstico de prediabetes puede generar temor, pero también puede ser una oportunidad. Esta condición, que afecta a millones de personas, es una señal de alerta del cuerpo que indica que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficiente como para clasificarse como diabetes tipo 2. La buena noticia es que el destino no está marcado: la alimentación es una de las mejores medicinas para revertir este proceso.