Alimentación mediterránea: uno de los secretos de los pueblos más longevos

La base está en el consumo abundante de frutas y verduras frescas, siempre en función de la temporada. Esta alimentación respeta el ciclo natural de los cultivos, lo que significa que, si no es época de frutillas, no habrá frutillas; si los tomates no son de estación, no se buscan alternativas congeladas o importadas. Este vínculo con lo estacional mejora el sabor y el aporte nutricional.