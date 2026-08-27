Colapinto asegura su butaca en la F1: Alpine lo confirmó para la temporada 2027

Resumen para apurados
- Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de Fórmula 1 tras evaluar su destacada evolución y adaptación en la pista.
- La decisión se selló tras el GP de Países Bajos, respaldada por sus actuaciones al sumar valiosos puntos en circuitos como Miami, Canadá, Bélgica y Gran Bretaña.
- El acuerdo consolida la dupla con Pierre Gasly y asegura la permanencia del piloto argentino en la máxima categoría, otorgando estabilidad al proyecto de la escudería.
La espera terminó. Alpine hizo oficial este jueves la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1, una noticia que despejó todas las dudas sobre el futuro del argentino en la máxima categoría.
La escudería francesa selló el acuerdo luego de evaluar el desempeño del piloto en las últimas carreras, donde su evolución y capacidad de adaptación al monoplaza convencieron a la directiva. Con esta decisión, Alpine asegura estabilidad en su alineación y proyecta el desarrollo técnico del equipo con una dupla consolidada.
"Continuando el viaje", posteó la escudería en sus redes sociales, donde destacó que el joven de 23 años "completa la alineación para 2027". El anuncio fue acompañado por un video en el que aparecen Flavio Briatore junto a Colapinto y Pierre Gasly, quien seguirá siendo su compañero de equipo.
El anuncio formal se produjo pocos días después del Gran Premio de Países Bajos, donde la directiva de Alpine terminó de definir los detalles del contrato.
You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026
La confianza en el trabajo del argentino fue determinante para cerrar la extensión, en un contexto donde el equipo busca consolidar su proyecto deportivo.
"Muy contentos de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027. Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están. Esto recién empieza... todavía queda Argentina para rato", escribió el argentino en su cuenta de Instragram.
El premio a un gran rendimiento
La temporada de Colapinto tuvo altibajos, pero con puntos altos que marcaron su crecimiento. Sumó su primera unidad en China, aunque el salto de rendimiento llegó en Miami, cuando Alpine le entregó un nuevo chasis. Allí finalizó séptimo, su mejor resultado hasta ese momento. Una fecha después, en Canadá, lo superó con un sexto puesto.
Luego sumó puntos en Barcelona (décimo), Gran Bretaña (noveno) y Bélgica (décimo), antes de que Alpine perdiera rendimiento frente a sus rivales directos de la zona media. Pese a esa merma, el equipo valoró su capacidad para mantenerse competitivo y su proyección a futuro.
Con la renovación asegurada, Colapinto se prepara para encarar el resto de la temporada con la tranquilidad de tener su lugar garantizado en la grilla de la Fórmula 1 para el próximo año.