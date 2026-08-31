Federico Sturzenegger admitió la caída del empleo formal y la atribuyó al avance del monotributo

Respecto de los asalariados del sector público y privado, Sturzenegger reconoció que este grupo ha tenido un “movimiento más lateral”, con variaciones que oscilan entre el 8% y el 13% según la fuente consultada. A pesar de estas disparidades, el funcionario utilizó los datos para ratificar el rumbo del Gobierno de Javier Milei, al asegurar que el país entró en un sendero de crecimiento tras 12 años de estancamiento. Entre los logros mencionados, destacó la reducción de la pobreza (del 42% al 28%), el superávit fiscal sostenido y un incipiente "boom de exportaciones".