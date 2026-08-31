Federico Sturzenegger admitió la caída del empleo formal y la atribuyó al avance del monotributo

Resumen para apurados
- Federico Sturzenegger admitió la caída del empleo formal en el país y la atribuyó al avance del monotributo por la búsqueda de mayor flexibilidad y menor carga impositiva.
- El funcionario explicó que el sector no asalariado sumó 491.000 puestos en tres años, impulsado por cambios de la Ley Bases en un proceso de transición iniciado en 2012.
- El Gobierno ratificó su rumbo económico, descartó intervenir en deudas privadas y proyecta consolidar el esquema laboral flexible sin alterar las reglas del sistema crediticio.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un análisis detallado sobre la actualidad del trabajo en Argentina. En sus declaraciones, el funcionario admitió la caída del empleo formal y la atribuyó al avance del monotributo, al señalar que este fenómeno responde a una búsqueda de mayor flexibilidad y a las reformas introducidas por la Ley Bases.
Del empleo asalariado al monotributo
Al ser consultado sobre la disminución de los asalariados formales en el sector privado pese al crecimiento del empleo total, el ministro fue contundente. “Es cierto”. Según el funcionario, la ampliación del régimen simplificado facilitó que los trabajadores migraran hacia una modalidad con menor carga tributaria.
Sturzenegger explicó que no se trata de un suceso aislado, sino de una tendencia iniciada en 2012. En este sentido, destacó que el mercado laboral incorporó 500.000 puestos en los últimos tres años. Lejos de atribuir este crecimiento únicamente a la informalidad, precisó que, mientras el sector no registrado sumó 190.000 personas, el segmento de trabajadores no asalariados -impulsado por los monotributistas- creció en 491.000 puestos. Además, remarcó que los ingresos en este sector son competitivos. “Los sueldos de los monotributistas no son muy diferentes a los de los asalariados”, dijo.
Disparidad de indicadores
El ministro también abordó la complejidad de medir los salarios reales debido a las diferencias metodológicas entre el SIPA y el Indec. En su columna de opinión en "La Nación", resaltó una notable mejora del 64% en las remuneraciones reales de los trabajadores informales respecto al promedio de 2023. En cuanto a los monotributistas, el incremento fue del 4%.
Respecto de los asalariados del sector público y privado, Sturzenegger reconoció que este grupo ha tenido un “movimiento más lateral”, con variaciones que oscilan entre el 8% y el 13% según la fuente consultada. A pesar de estas disparidades, el funcionario utilizó los datos para ratificar el rumbo del Gobierno de Javier Milei, al asegurar que el país entró en un sendero de crecimiento tras 12 años de estancamiento. Entre los logros mencionados, destacó la reducción de la pobreza (del 42% al 28%), el superávit fiscal sostenido y un incipiente "boom de exportaciones".
Endeudamiento privado y rechazo a la intervención estatal
En otro orden, el funcionario fijó una postura firme respecto al nivel de deuda de los hogares, al descartar cualquier tipo de rescate o intervención por parte del Estado. Sturzenegger responsabilizó directamente a las entidades financieras por los riesgos asumidos, calificándolas como “gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó”.
“Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos. Pero con tal de pegarle al Gobierno, vale cualquier cosa”, sentenció, al cuestionar las críticas de la oposición. El ministro destacó la solidez del sistema. El financiamiento bancario al sector privado representa solo el 12% del PBI y la cartera irregular es inferior al 1%. Según el funcionario, proteger las reglas del sistema crediticio es fundamental para que los 4 millones de personas que accedieron al crédito por primera vez en los últimos dos años puedan seguir operando en un marco de estabilidad.