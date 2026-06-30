Mercado laboral bajo la lupa: mientras baja la desocupación, aumenta el pluriempleo en Tucumán

Emprendedurismo de supervivencia

Otro fenómeno que se ha observado en los últimos años es el incremento del emprendedurismo de supervivencia. Una forma de acercamiento a esta problemática es comparar la dinámica del empleo privado registrado con la de monotributistas. “En un contexto económico complejo, con caídas en los indicadores de actividad económica e ingresos, el incremento de monotributistas no debe leerse como un aumento del espíritu emprendedor sino de una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos en algunos casos, o directamente suplir la pérdida de puestos de trabajo”, advierte el CEPA. Si comparamos la dinámica de estos dos sectores desde la asunción del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, se observa una dinámica de destrucción de empleo privado registrado, es decir empleo protegido y de alta calidad, el cual es reemplazado parcialmente por altas en el monotributo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados (-3,4%), y se dieron 165.542 altas en el régimen de monotributo (+8%), confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas.