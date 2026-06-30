Mercado laboral bajo la lupa: mientras baja la desocupación, aumenta el pluriempleo en Tucumán
Este informe se realizó luego de procesar todos los documentos del Indec sobre mercado del trabajo desde 2017 en la plataforma Pinpoint de Google. Allí se cargaron los informes y la tecnología, apoyada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones y tendencias relacionadas al mercado laboral.
Resumen para apurados
- En el primer trimestre, la desocupación en Tucumán bajó al 7,1%, pero el pluriempleo afectó a 122.000 personas que buscan un segundo trabajo para mitigar la inflación.
- Desde 2017, la pérdida del poder adquisitivo y el auge de las plataformas digitales y el monotributo de supervivencia actúan como amortiguadores de la desocupación real.
- Este fenómeno precariza el mercado y distorsiona los índices oficiales. El Gobierno tucumano apuesta a la Economía del Conocimiento para generar empleos de mejor calidad.
El mercado laboral reacciona a los ciclos económicos. Cuando se contrae la actividad, el comercio y la construcción dejan de contratar personal y eso repercute en los indicadores oficiales. La industria y el campo, a su vez, mantienen el promedio de personal que ocupa, pero, si uno observa la evolución de los índices, los altibajos son muy evidentes, con una tendencia a lo largo de los años: la tasa de desocupación desciende, pero los ocupados salen a buscar otro puesto para mejorar sus ingresos. Es lo que el mercado denomina pluriempleo.
Un análisis comparativo de la serie histórica de los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia corrobora esta situación. Mientras en el primer trimestre del año pasado, el desempleo afectó a 33.000 personas, en igual período de este año, la cifra bajó a 31.000 casos, un 7,1% de la población económicamente activa (PEA). Por el lado del pluriempleo, el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) concluyó que en el Gran Tucumán Tafí Viejo, los ocupados demandantes de empleo fueron 122.000 personas, un 27,7% del total de los ocupados del aglomerado urbano.
Desde 2017 se registra un incremento en la búsqueda de los tucumanos por otro ingreso para tratar de llegar a fines de mes en la economía hogareña. Esta situación es producto de los períodos de elevada inflación que fue erosionando el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos.
El trimestre de enero a marzo suele ser de baja actividad laboral en la provincia, ya que no tiene diversificada su economía y el turismo está registrando un leve repunte, aunque no se evidencia en la generación de más empleos. La zafra (azucarera y citrícola) arranca en abril y se extiende hasta fines de octubre. De allí, la estacionalidad del mercado.
En el Gobierno consideran que la Economía del Conocimiento puede contribuir a la generación de puestos con mejor remuneración, de tal manera que aliente no sólo a la oferta de empleos, sino también al incremento del promedio de remuneración del distrito.
Trabajos en plataformas
Los puestos que se crean en la actualidad tienden a ser informales, por el alto costo que esgrimen los empresarios al momento de la contratación de personal. En el marco de la creciente fragmentación del mercado de trabajo, se observa una transformación sustantiva en la noción del trabajo "típico" hacia modalidades promovidas por el capitalismo de plataformas.
Este fenómeno introduce desafíos metodológicos críticos para la medición de la desocupación, debido a la capacidad de estas herramientas para absorber mano de obra bajo condiciones de "autonomización ficticia", plantea el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con la metodología aplicada en las mediciones de empleo (EPH), la población ocupada comprende a aquellas personas que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia. En consecuencia, cualquier individuo que realice actividades de generación de ingresos a través de aplicaciones de movilidad o delivery, independientemente de la carga horaria o la regularidad, es clasificado estadísticamente como ocupado (frecuentemente dentro de la categoría de subocupado si trabaja menos de 35 horas semanales). Ese es un fenómeno que también se observa por las calles tucumanas.
Este criterio metodológico genera las siguientes distorsiones en la lectura del mercado laboral, según el CEPA:
• Efecto amortiguador del desempleo. Ante la pérdida de un empleo asalariado formal, la facilidad de acceso a las plataformas digitales permite un "rebusque" inmediato que impide la transición técnica del individuo hacia la categoría de desocupado. El trabajador permanece en el universo de la población ocupada bajo la modalidad de cuenta propia (formal o informal), invisibilizando la situación de desempleo latente.
* Subocupación horaria y precariedad. La evidencia indica que un 13% de los trabajadores de plataformas desempeña jornadas de entre 0 y 24 horas semanales.1 Pese a tratarse de inserciones laborales caracterizadas por la imprevisibilidad y la desprotección, estos individuos no figuran en las tasas de desocupación, aunque su situación refleje una incapacidad del sistema para proveer empleo de calidad.
* Hipersubordinación algorítmica vs. Autonomía. Lo que se presenta bajo una retórica de independencia es, en la práctica, una subordinación algorítmica que redefine el vínculo laboral. 2 Esta relación de dependencia encubierta permite a las empresas de plataforma operar sin las responsabilidades propias de un empleador, mientras que estadísticamente los trabajadores son registrados como autónomos, fragmentando aún más las identidades laborales. De esta forma, el surgimiento del trabajo mediante aplicaciones actúa como un mecanismo de descomposición de los vínculos laborales tradicionales. Al permitir que una parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se mantenga en la ocupación a través de tareas marginales o de muy baja carga horaria, se erosiona la representatividad de la tasa de desocupación como indicador único de la salud del mercado de trabajo, ocultando un proceso profundo de precarización y flexibilización laboral, advierte el CEPA.
Emprendedurismo de supervivencia
Otro fenómeno que se ha observado en los últimos años es el incremento del emprendedurismo de supervivencia. Una forma de acercamiento a esta problemática es comparar la dinámica del empleo privado registrado con la de monotributistas. “En un contexto económico complejo, con caídas en los indicadores de actividad económica e ingresos, el incremento de monotributistas no debe leerse como un aumento del espíritu emprendedor sino de una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos en algunos casos, o directamente suplir la pérdida de puestos de trabajo”, advierte el CEPA. Si comparamos la dinámica de estos dos sectores desde la asunción del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, se observa una dinámica de destrucción de empleo privado registrado, es decir empleo protegido y de alta calidad, el cual es reemplazado parcialmente por altas en el monotributo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados (-3,4%), y se dieron 165.542 altas en el régimen de monotributo (+8%), confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas.