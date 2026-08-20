Endeudamiento familiar en Tucumán: proponen limitar los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos

El endeudamiento de las familias se convirtió en una de las principales preocupaciones que atraviesan a los trabajadores y, en particular, a los empleados públicos. En ese contexto, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó junto al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Gallia, un proyecto que busca establecer mecanismos de protección del salario frente al sobreendeudamiento.