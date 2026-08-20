Endeudamiento familiar en Tucumán: proponen limitar los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos
Resumen para apurados
- Legisladores presentaron en Tucumán un proyecto para limitar los descuentos por créditos sobre sueldos públicos y frenar el grave sobreendeudamiento de las familias estatales.
- Con una morosidad récord del 12,8%, la iniciativa propone topar la retención al 30% del haber y limitar las tasas de interés de las entidades que cobran mediante planilla oficial.
- La propuesta en comisión busca evitar que los trabajadores cobren cero pesos a fin de mes y abre una negociación entre el gobierno provincial y el sector bancario regional.
El endeudamiento de las familias se convirtió en una de las principales preocupaciones que atraviesan a los trabajadores y, en particular, a los empleados públicos. En ese contexto, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó junto al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Gallia, un proyecto que busca establecer mecanismos de protección del salario frente al sobreendeudamiento.
Según explicó Vargas Aignasse a LA GACETA, la morosidad de los trabajadores con el sistema financiero llegó actualmente al 12,8%, un nivel que consideró histórico desde 2001. El legislador señaló que durante los últimos años ese indicador se había mantenido, en general, entre el 2% y el 4%.
Pero el panorama se vuelve todavía más complejo al incorporar las deudas contraídas a través de fintech y billeteras virtuales. En ese caso, sostuvo, el nivel de endeudamiento alcanza aproximadamente el 17%, lo que representa a entre siete y ocho millones de personas. “Es una situación gravísima”, afirmó.
El proyecto apunta a los créditos con descuento por planilla
Vargas Aignasse explicó que la iniciativa no pretende que la Provincia regule las tasas de interés del sistema financiero, una facultad que corresponde al ámbito federal, sino establecer condiciones para aquellas entidades que utilizan el sistema administrativo provincial para cobrar los créditos directamente de los haberes.
Se trata del mecanismo conocido como descuento por planilla, mediante el cual las cuotas de los préstamos se descuentan automáticamente del salario del trabajador.
Para el legislador, si el Estado provincial otorga a las entidades financieras ese privilegio, no puede permanecer indiferente frente a tasas que considera excesivas. “Tenemos empleados públicos que hoy cobran cero peso”, dijo.
En ese sentido, puso como ejemplo la diferencia entre el costo de financiamiento de los bancos y las tasas que terminan pagando los trabajadores. Según sus datos, mientras el costo mayorista del dinero ronda el 24% y las tasas de los plazos fijos se ubican alrededor del 21%, los créditos sobre los salarios pueden alcanzar una tasa efectiva anual del 115%.
Además, sostuvo que esa tasa puede subir al 138% cuando el préstamo se extiende a dos años y llegar al 150% en plazos mayores. Todo esto, remarcó, ocurre en un contexto en el que la inflación anual se ubica, según indicó, entre el 33% y el 34%.
Un límite del 30% del salario
La propuesta contempla que los créditos otorgados mediante el sistema de liquidación de haberes de la Provincia tengan un límite de afectación del salario y que la tasa no supere en más de 10 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor.
Como referencia, el proyecto toma el Decreto 352/2026 del Gobierno nacional, que establece un límite del 30% para la afectación de los salarios en determinadas operaciones.
“Proponemos en la ley un máximo de un 10% sobre el IPC de tasa para aquellos bancos que utilicen el privilegio del sistema administrativo de liquidación de haberes de la provincia”, explicó.
Aclaró, además, que esto no impediría que una entidad financiera otorgue créditos a tasas superiores. En ese caso, sin embargo, no podría utilizar el mecanismo provincial de descuento por planilla. “Si un trabajador y el sistema financiero quieren tomar y otorgar un crédito a mayor tasa, puede hacerlo, pero no utilizando el sistema de liquidación de haberes de la provincia”, sostuvo.
Vargas Aignasse también planteó la necesidad de contemplar las deudas derivadas de tarjetas de crédito, especialmente cuando el trabajador entra en mora y comienza a pagar únicamente los montos mínimos, generando un pasivo que puede crecer rápidamente debido a los intereses.
“El crédito se ha convertido en un complemento del salario”
El legislador remarcó que su planteo no apunta a cuestionar el acceso al crédito. Por el contrario, consideró que se trata de una herramienta necesaria para que las familias puedan adquirir bienes y proyectar mejoras en su calidad de vida.
El problema, sostuvo, aparece cuando el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y pasa a convertirse en una forma de completar los ingresos mensuales. “Hoy el crédito se ha convertido en un complemento del salario”.
En ese contexto, consideró que el Estado debe intervenir para evitar situaciones de sobreendeudamiento que terminen dejando a los trabajadores sin ingresos disponibles.
El proyecto se encuentra actualmente en comisión y deberá ser analizado por los legisladores. Vargas Aignasse señaló que ya mantuvo conversaciones con el vicegobernador Miguel Acevedo, quien también estaría dialogando con representantes del sector financiero para buscar una alternativa. “Algo tenemos que hacer. Esto está claro. Hoy la situación es gravísima y cada día vemos que empeora”, sostuvo.
Subsidios eléctricos y una defensa de las “zonas extremas”
Vargas Aignasse también opinó sobre la discusión por los subsidios a la energía y los beneficios para las denominadas zonas cálidas y frías.
El legislador consideró razonable que las regiones del país reciban asistencia durante los períodos en los que enfrentan temperaturas extremas. Así como el sur necesita subsidios durante el invierno, sostuvo que el norte los requiere durante el verano.
“Si ellos los necesitan en el invierno y nosotros lo necesitamos en el verano, lo justo es que las tarifas se subsidien para el invierno a ellos y para el verano a nosotros”, contó.
Sin embargo, planteó que los subsidios deben estar dirigidos especialmente a quienes realmente no pueden afrontar el costo de los servicios y no extenderse indiscriminadamente a sectores con capacidad de pago.
Las pintadas a favor de Manzur y las tensiones opositoras
Finalmente, Vargas Aignasse se refirió a las pintadas que comenzaron a aparecer en Tucumán con la consigna “Juan Manzur gobernador” y sostuvo que todos tienen derecho a participar de la interna política.
Sin embargo, consideró que todavía existe margen para alcanzar acuerdos dentro del peronismo y evitar una división que, según su análisis, podría favorecer a La Libertad Avanza en 2027.
También cuestionó las recientes tensiones dentro de la oposición y las denuncias vinculadas con domicilios presuntamente apócrifos. El legislador sostuvo que la Justicia deberá determinar qué ocurrió y pidió que el tema se esclarezca cuanto antes. “Lo más sano es que se aclare lo antes posible”, concluyó.