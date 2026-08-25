Por los altos niveles de endeudamiento, el Gobierno analiza cambios para que bancos y billeteras transparenten el costo de los créditos
El tema fue abordado en la última reunión de Gabinete, donde se planteó la necesidad de mejorar la visualización del Costo Financiero Total (CFT), que permite conocer cuánto termina pagando una persona por un préstamo.
Resumen para apurados
- El Gobierno analiza exigir a bancos y billeteras transparentar el Costo Financiero Total de los créditos ante el alto nivel de endeudamiento familiar en Argentina.
- La iniciativa surgió en el Gabinete debido a que las entidades suelen mostrar solo la tasa nominal. El Ejecutivo descarta rescatar deudores y apunta a mejorar la información.
- La medida busca que los usuarios conozcan el costo real antes de financiarse, impulsando mayor transparencia y educación financiera sin regular las tasas de interés del mercado.
El Gobierno analiza posibles cambios para mejorar la información que reciben los clientes cuando toman un crédito, con especial atención en uno de los datos más relevantes para conocer el costo real de una financiación: el Costo Financiero Total (CFT).
La cuestión fue planteada durante la última reunión de Gabinete, pese a que el Ejecutivo sostiene que la mora constituye un "problema entre privados" y que la situación comenzó a revertirse. En el encuentro se destacó la necesidad de que el CFT tenga una visualización más clara para los clientes, debido a que actualmente no siempre aparece de manera suficientemente visible tanto en bancos como en billeteras virtuales.
La conversación se mantuvo, según pudo saber Infobae, en un "plano conceptual", bajo la premisa de que "hoy la letra es ilegible". El planteo estuvo relacionado con las dificultades que enfrentan quienes solicitan un préstamo para conocer con precisión cuál será el costo final de la operación.
Ante la consulta sobre la posibilidad de establecer medidas para obligar a bancos y billeteras virtuales a mejorar la presentación del CFT, fuentes oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no brindaron mayores precisiones.
Qué incluye el Costo Financiero Total
En la actualidad, bancos y billeteras virtuales suelen comunicar principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que generalmente resulta más baja, pero no representa por sí sola el costo real que debe afrontar quien toma un crédito.
El CFT incorpora, además de la tasa de interés básica, todos los gastos adicionales vinculados con la operación, como comisiones, seguros e impuestos obligatorios.
Por eso, conocer el CFT permite tener una referencia más completa del monto que finalmente deberá pagar el cliente.
El presidente Javier Milei ya había anticipado que su administración trabaja para mejorar la información y la transparencia en el otorgamiento de financiamiento, a partir de una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA. Sturzenegger es actualmente ministro de Desregulación.
"Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera", había señalado Milei durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario.
La mora, otro tema de discusión
La cuestión de la transparencia en los créditos fue analizada mientras el Gobierno sostiene que los niveles de mora no configuran una crisis.
Durante la misma reunión de Gabinete, Milei afirmó que los indicadores muestran señales de mejora. Para respaldar su posición se basó en los últimos datos difundidos por el BCRA, según los cuales la morosidad del sector privado bajó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio.
La leve disminución constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo para sostener que el fenómeno no requiere una intervención estatal directa.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, en la que anunciará medidas económicas. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre esas iniciativas y fuentes del Palacio de Hacienda aclararon que no están relacionadas con la morosidad.
El Gobierno rechaza asistir a los morosos
El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a rechazar en las últimas horas la posibilidad de que el Estado destine recursos para asistir a quienes enfrentan dificultades para pagar sus deudas.
"Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos", afirmó Ravier durante la conferencia de prensa de este martes.
Según explicó el funcionario, durante el gobierno de Alberto Fernández los bancos canalizaron principalmente el crédito hacia el Estado. Desde su perspectiva, esa situación restringió el financiamiento destinado al sector privado y limitó la inversión.
Con la llegada de la gestión de Milei, en cambio, el crédito volvió a orientarse hacia empresas y familias, según la explicación oficial. Ravier atribuyó ese cambio al equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la reducción de las tasas de interés.
El vocero también señaló que las líneas de crédito crecieron durante 2024, mientras que la aparición de mayores niveles de mora se produjo en 2025.
Según su interpretación, ese escenario estuvo relacionado con lo que definió como "el ataque político del Congreso", a partir de la aprobación de proyectos de ley sin respaldo financiero concreto. Esa situación, sostuvo, generó tensiones sobre la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés, y terminó provocando mayores dificultades para que muchas familias pudieran cumplir con sus compromisos crediticios.
Las alternativas que ofrece el Banco Nación
El Gobierno mantiene su decisión de no involucrar al Estado en la resolución de la mora, más allá de las líneas de refinanciamiento que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA).
Una de ellas está destinada a la consolidación de deudas de hasta $100 millones, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y un plazo de hasta 72 meses.
También existe una línea para tarjetas de crédito de hasta $10 millones, con una TNA del 35% y un plazo de hasta 60 meses.
Una discusión sobre información, no sobre tasas
La discusión planteada en la reunión de Gabinete sobre la visualización del CFT aparece como un planteo colateral frente a la posición general del Gobierno sobre la mora y el funcionamiento del mercado.
La eventual medida no implicaría establecer una tasa máxima que los bancos y las billeteras virtuales podrían cobrar a sus clientes. El planteo apunta, en cambio, a que el costo total de los créditos sea presentado de manera clara y visible.
De esa manera, la discusión sobre el CFT busca poner el foco en la información que recibe el consumidor sin modificar, al menos por ahora, la postura oficial de que el Estado no debe intervenir directamente para resolver el problema de la mora.