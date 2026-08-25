Por los altos niveles de endeudamiento, el Gobierno analiza cambios para que bancos y billeteras transparenten el costo de los créditos

La cuestión fue planteada durante la última reunión de Gabinete, pese a que el Ejecutivo sostiene que la mora constituye un "problema entre privados" y que la situación comenzó a revertirse. En el encuentro se destacó la necesidad de que el CFT tenga una visualización más clara para los clientes, debido a que actualmente no siempre aparece de manera suficientemente visible tanto en bancos como en billeteras virtuales.