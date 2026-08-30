¿Cuánto cuesta la mansión que compró Rodrigo De Paul para vivir con Tini Stoessel en Miami?

“Ella nunca vivió sola, se fue de su casa desde que empezó a convivir con De Paul en Europa, que ahí ella ya habría querido comprar una casa y su padre le habría aconsejado que no por lo que le pasó a Shakira y a Messi”, dijo el periodista continuando el relato. Este dato es importante porque demuestra el vuelo que tomaría Tini hacia la independencia de su familía.