¿Cuánto cuesta la mansión que compró Rodrigo De Paul para vivir con Tini Stoessel en Miami?

Resumen para apurados
- Rodrigo De Paul compró una mansión de US$ 4,5 millones en Miami para convivir con Tini Stoessel, según reveló recientemente el periodista Gustavo Méndez.
- La propiedad de una planta se ubica cerca del estadio de Inter Miami, en medio del proceso en el que la cantante busca independizar sus finanzas de la gestión familiar.
- La residencia afianza la autonomía de la artista y los planes de la pareja, mientras el futbolista evalúa un eventual regreso a Racing Club en el futuro.
En medio de las controversias en torno a la gestión patrimonial de Tini Stoessel, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer un lado del ámbito privado sobre su vínculo con Rodrigo De Paul. Durante la emisión del ciclo La Mañana con Moria, el comunicador sostuvo que el deportista concretó la adquisición de un inmueble de gran categoría en la ciudad de Miami.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por Méndez, la residencia adquirida por el jugador cuenta con una distribución en un solo nivel y se sitúa en las inmediaciones del estadio del Inter Miami, institución a la cual pertenece en la actualidad. Según este testimonio, la vivienda funcionaría como la residencia compartida por la pareja durante la etapa en que él permanezca integrado al plantel del club norteamericano.
Cuánto pagó Rodrigo de Paul por la casa para convivir con Tini
“Rodrigo de Paul compró él una casa en Miami por 4 millones y medio de dólares de una sola planta, en una zona cercana al estadio del Inter Miami, que es donde van a vivir mientras él siga en ese club, porque él está charlando con Racing Club para volver acá, tal vez en el momento en que sean padres con Tini Stoessel”, dijo el periodista.
“Ella nunca vivió sola, se fue de su casa desde que empezó a convivir con De Paul en Europa, que ahí ella ya habría querido comprar una casa y su padre le habría aconsejado que no por lo que le pasó a Shakira y a Messi”, dijo el periodista continuando el relato. Este dato es importante porque demuestra el vuelo que tomaría Tini hacia la independencia de su familía.
Qué pasó con Tini luego del escandalo por el dinero con su carrera
Durante la emisión de eltrece, Gustavo Méndez abordó el presente profesional de Tini Stoessel y afirmó que la artista asumió la conducción de diversos aspectos de su trayectoria. Según el periodista, la cantante tomó las riendas de la faceta artística, introduciendo modificaciones sustanciales en la estructura de sus presentaciones y en la selección del repertorio.
Asimismo, la información brindada sostiene que la intérprete declinó una oferta para presentarse en territorio alemán. Esta decisión respondería a que los ingresos derivados de dichas fechas en Alemania quedarían bajo la percepción de Alejandro Stoessel, tal como ocurrió previamente con la remuneración correspondiente a los ocho conciertos programados en España.