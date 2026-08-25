Tini rompió con su padre como representante y busca recuperar el control sobre su carrera
Tras 15 años de vínculo contractual, Alejandro Stoessel dejó de representar a su hija. Una auditoría solicitada por la cantante reveló que los derechos económicos de su carrera y de su imagen están en manos de sociedades que ella no integra.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel rompió su vínculo profesional con su padre y representante tras 15 años y ordenó una auditoría para recuperar el control económico de su carrera artística.
- La auditoría reveló que los derechos económicos de su carrera están a nombre de sociedades controladas por su padre, en las que Tini no tiene acciones ni acceso a las cuentas.
- Mientras negocian la restitución del patrimonio y no se descartan acciones legales por presuntos ilícitos, la artista continúa con su gira internacional FUTTTURA.
Alejandro Stoessel es el padre de Tini. Pero desde hace tres meses ya no es su representante. El vínculo contractual que los unió durante 15 años llegó a su fin y, a partir de esa ruptura profesional, la artista de 29 años decidió avanzar con una auditoría para conocer en detalle cómo había sido administrada su carrera y cuál era la situación de los bienes y derechos vinculados con su actividad artística.
Durante ese período, el director, realizador y guionista estuvo a cargo de negociar y firmar compromisos en nombre de su hija, tanto como representante de la artista como a través de distintas empresas argentinas y extranjeras de las que es socio único o principal.
Los resultados de la auditoría encendieron las alarmas. Según el relevamiento, actualmente todos los derechos económicos derivados de la carrera artística de Tini y de su imagen pertenecen a sociedades de las cuales la cantante no es propietaria, ni siquiera de manera parcial. Es decir, no tiene participación accionaria ni voz ni voto sobre el patrimonio que construyó a lo largo de su trayectoria, publicó Infobae.
Qué descubrió la auditoría
De acuerdo con la información expuesta por la auditoría, Tini facturó de manera esporádica y por pedido de su padre por la prestación de servicios artísticos. Sin embargo, los números correspondientes a 2025 aparecen como ilógicos en comparación con los ingresos registrados por las compañías que firmaron los acuerdos.
El relevamiento determinó además que sólo Alejandro Stoessel puede recibir utilidades de las sociedades que canalizan los ingresos generados por el trabajo artístico de su hija.
La inspección y verificación solicitada por la artista tuvo como propósito recuperar el patrimonio generado por sus actividades artísticas y comerciales. En ese proceso se constató que no existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que puedan generar sus trabajos durante los próximos años.
Tampoco tiene potestad sobre otros frutos derivados de su actividad, entre ellos los álbumes musicales comprometidos para el corto plazo. De las conclusiones de la auditoría surge que Tini no puede cobrar a título personal ningún ingreso proveniente de esas operaciones.
La artista, además, carece de acceso a las cuentas de las sociedades y no tiene participación accionaria en ellas. La totalidad de los ingresos pasados y futuros derivados del contrato discográfico fueron y serán cobrados por una sociedad sobre la que no tiene ningún tipo de control.
Una estructura manejada por su padre
La auditoría también permitió constatar que el armado de la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de Tini estuvo siempre a cargo de Alejandro Stoessel, quien hasta el momento tomó de manera exclusiva las decisiones relacionadas con el dinero.
En algunos casos, y a pedido de las propias empresas contratantes, la cantante firmó documentos en los que aceptaba la intervención de esas compañías. Lo hizo sin conocer en detalle el alcance de esas operaciones y basándose en la confianza que tenía en sus interlocutores.
Sin embargo, según las conclusiones del relevamiento, nunca cedió sus derechos, ni los vinculados con su imagen ni los comerciales.
Las sociedades tampoco intervinieron ni participaron en las creaciones artísticas de Tini Stoessel. La cantante siempre trabajó por sí misma en la gestación de sus proyectos musicales y actorales y, durante los últimos meses, eligió especialmente a los colaboradores que participan de cada proyecto.
A pesar de eso, de acuerdo con los resultados de la auditoría, esas compañías acumulan el dinero generado por la obra de la artista. Tini no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios en ninguna de ellas, a diferencia de su padre.
La cantante tiene una única cuenta de su titularidad exclusiva. Recién en junio de 2026, y por intervención de sus abogados, consiguió acceder personalmente a ella.
Una negociación entre padre e hija
Actualmente, Tini y Alejandro Stoessel mantienen una negociación cuyo objetivo es poner fin al patrocinio profesional de su padre y avanzar en la recuperación del patrimonio generado por la carrera de la artista.
La relación entre ambos fue extremadamente pública durante años, en buena medida por el papel que Stoessel desempeñó en el crecimiento profesional de su hija. Ahora, sin embargo, el vínculo atraviesa una etapa completamente diferente.
Según presume el círculo íntimo de la cantante, existe además una preocupación adicional: Tini no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en el manejo de su patrimonio, situaciones de las que, sostiene, resulta completamente ajena.
Tini continúa con su gira
Mientras avanza esta negociación, la cantante mantiene su agenda profesional y continúa con la gira de su espectáculo FUTTTURA.
Tini se presentará en México durante la segunda etapa del tour. Luego afrontará 14 conciertos en Argentina y otros 16 en América Latina antes de fin de año. Desde enero próximo, en tanto, tiene previstos siete shows en Europa.
El espectáculo recorre las distintas etapas de su carrera, desde el fenómeno juvenil que protagonizó con Violetta hasta su consolidación como una de las figuras del pop con los álbumes Tini, Quiero Volver, Cupido y Un mechón de pelo.
Así, mientras su carrera artística continúa en expansión, la cantante busca ahora recuperar el control sobre los frutos económicos de una trayectoria que comenzó cuando era muy joven y que, durante 15 años, estuvo administrada profesionalmente por su propio padre.