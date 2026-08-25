Tini rompió con su padre como representante y busca recuperar el control sobre su carrera

Alejandro Stoessel es el padre de Tini. Pero desde hace tres meses ya no es su representante. El vínculo contractual que los unió durante 15 años llegó a su fin y, a partir de esa ruptura profesional, la artista de 29 años decidió avanzar con una auditoría para conocer en detalle cómo había sido administrada su carrera y cuál era la situación de los bienes y derechos vinculados con su actividad artística.