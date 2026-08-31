Del desagüe al inodoro: cómo es el circuito para volver a usar las aguas grises

Es importante que exista una separación física y señalización adecuada para evitar que el agua no potable pueda ingresar a la red de agua potable. - Si el proyecto avanza, ¿sería aplicable solo en nuevas construcciones? En un edificio nuevo se puede diseñar desde el principio y es altamente viable; sin embargo, en un edificio existente habría que modificar las instalaciones sanitarias, ya que este sistema implica una adaptación nueva. Por eso es probable que, si se adopta una política de este tipo, sea mucho más fácil y económico exigirla o incentivarla en nuevas construcciones.