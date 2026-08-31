Del desagüe al inodoro: cómo es el circuito para volver a usar las aguas grises
La SAT y la UNT pone en marcha un proyecto piloto en un edificio de 16 pisos para reutilizar aguas grises, aprovechar agua de lluvia y pretratar líquidos cloacales, buscando reducir el consumo y aliviar las redes sanitarias.
El crecimiento de los edificios en altura en Tucumán plantea nuevos desafíos para el uso del agua y la capacidad de las redes cloacales. Por eso, la SAT y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT desarrollarán un proyecto piloto de sustentabilidad hídrica en un edificio de 16 pisos que se construirá sobre avenida Mate de Luna.
La iniciativa incorporará sistemas para reutilizar aguas grises, aprovechar el agua de lluvia y pretratar los líquidos cloacales antes de volcarlos a la red. El objetivo es reducir el consumo de agua potable y aliviar la presión sobre la infraestructura sanitaria, además de evaluar costos, tecnologías y dificultades de implementación.
¿De qué se trata este proyecto? Para conocer a fondo los detalles entrevistamos al ingeniero Héctor Rezzonico, al biotecnólogo Juan Lafuente y a los ingenieros Graciela Peralta, Camila Alonso, Sergio López y al arquitecto Carlos Callac, a Marcelo Caponio, todos de la SAT.
- ¿Qué son exactamente las aguas grises y de qué actividades de una vivienda o edificio provienen?
- Las aguas grises son las aguas residuales domésticas que provienen de actividades que no incluyen la descarga de los inodoros. Pueden provenir de duchas, lavatorios, piletas de cocina, lavaderos y otros artefactos sanitarios.
- ¿Qué diferencia hay entre aguas grises y aguas negras?
- Las aguas negras contienen material fecal y orina por lo que presentan una alta carga de patógenos, mientras que las aguas grises presentan una carga patógena significativamente menor, menor DQO/DBO y baja concentración de materia orgánica en suspensión.
- ¿Por qué es importante evitar que estas aguas sean tratadas de la misma manera que los líquidos cloacales?
- Al separar estas aguas se evita contaminar patogénicamente un efluente de baja carga biológica. Esto simplifica los procesos de tratamiento ya que disminuye el volumen de efluentes que ingresa al sistema lo que permite reducir el consumo de productos químicos, ahorrar energía en las plantas de tratamiento y permitir una reutilización segura in situ y además con menores costos operativos.
- ¿Qué riesgos ambientales genera actualmente el vertido de aguas grises sin tratamiento?
- Si las aguas grises se descargan directamente sin tratamiento, pueden generar distintos impactos, tales como:
• aporte de materia orgánica
• presencia de detergentes, tensioactivos y productos químicos
• aporte de nutrientes
• contaminación microbiológica
• alteración de las características del suelo y de cuerpos de agua
• generación de olores
• proliferación de microorganismos y vectores.
Además, si se vierten directamente sobre el suelo de manera continua, pueden generar problemas de infiltración y afectar la calidad del suelo o de las aguas subterráneas.
- ¿Cómo se pueden tratar las aguas grises para que puedan ser reutilizadas de manera segura? ¿Qué tipo de filtrado o sistema de tratamiento requieren?
- No existe un único tratamiento, la tecnología depende de la calidad del agua de entrada y del uso que se le quiera dar al agua recuperada. Un esquema podría ser: Separación → filtrado → tratamiento biológico, filtración fina, desinfección, almacenamiento, → reutilización.
1. Pretratamiento: retención de sólidos, pelos, fibras y partículas mediante rejillas, tamices o filtros.
2. Tratamiento físico-químico/biológico: puede utilizarse filtración, procesos biológicos, biofiltros, membranas u otras tecnologías para reducir materia orgánica, detergentes y sólidos.
3. Desinfección: puede utilizarse, dependiendo del sistema, cloración, radiación UV u otra tecnología para reducir microorganismos patógenos.
4. Almacenamiento: el agua tratada se almacena en un depósito independiente.
5. Distribución: se bombea hacia los puntos donde será utilizada, mediante una red independiente de agua no potable.
La elección definitiva debería realizarse en función de análisis de calidad, costos, mantenimiento, espacio disponible y uso final.
- ¿El agua tratada puede volver a utilizarse para cualquier actividad o existen usos para los que no es recomendable?
- El agua gris tratada debe considerarse agua no potable por lo que no debería utilizarse para consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal o llenado de piletas. Podría emplearse para descarga de inodoros, riego de determinados espacios verdes, limpieza de pisos y superficies, lavado de vehículos y otros usos que no requieran agua potable y que sean autorizados por la normativa.
- ¿Cuánta agua potable podría ahorrarse si una vivienda reutilizara sus aguas grises?
- Una vivienda podría reducir aproximadamente entre un 20% y un 40% su consumo de agua potable mediante la reutilización de aguas grises, dependiendo del diseño del sistema y de los usos a los que se destine el agua recuperada.
- ¿Qué impacto tendría este sistema sobre el consumo de agua de una ciudad?
- Si se implementara masivamente, el efecto podría ser significativo. Permitiría reducir el pico de demanda en la red de agua potable, aliviando la presión sobre acuíferos y plantas potabilizadoras. La reutilización de aguas grises reduce la necesidad de incorporar agua potable nueva al sistema y puede reducir el volumen total de agua residual que ingresa al sistema cloacal.
- ¿También permitiría reducir el volumen de líquidos que llega a las plantas de tratamiento cloacal?
- Si el agua gris se separa y reutiliza dentro del edificio, ese volumen deja de ingresar inmediatamente al sistema cloacal. Esto permitiría utilizar el agua, como mínimo, dos veces antes de convertirse en efluente. La implementación de sistemas de aguas grises reduce sensiblemente el volumen de líquido que llega a las plantas cloacales, pero la carga orgánica total (DBC/DQO) proveniente de los inodoros sigue siendo la misma. Esto significa que los efluentes que llegan a la planta cloacal estarán más concentrados, lo cual es ventajoso para el diseño hidráulico de las instalaciones, aunque requiere ajustar los procesos biológicos de depuración.
- ¿Qué beneficios podría tener en épocas de escasez o alta demanda de agua?
- Uno de los principales beneficios es que este sistema permite disponer de una fuente alternativa de agua para usos que no necesiten agua potable, principalmente en periodos de temperaturas altas, baja disponibilidad de agua o aumento estacional de la demanda. Esto permite que el sistema sea una herramienta de gestión de la demanda, no solamente de tratamiento de efluentes.
- ¿Qué experiencias existen en otras ciudades que ya implementaron sistemas de reutilización de aguas grises?
- En Argentina existen antecedentes de implementación de sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises en la provincia de Mendoza, la cual cuenta con diversas experiencias desarrolladas por organismos públicos, instituciones educativas, universidades y empresas; por ejemplo, una empresa mendocina desarrolló un equipo compacto para tratar aguas grises de edificios y barrios y reutilizarlas en inodoros y riego.
- ¿En qué consiste concretamente el proyecto que se hará en Tucumán?
- Se está desarrollando una experiencia piloto en un edificio de 16 pisos ubicado sobre avenida Mate de Luna al 1.600. El proyecto contempla estudiar:
• reutilización de aguas grises
• aprovechamiento de agua de lluvia
• pretratamiento de líquidos cloacales antes de su ingreso a la red
• tecnologías que permitan disminuir el consumo de agua potable
• alternativas para reducir el impacto de los edificios sobre la infraestructura sanitaria.
Además, uno de los objetivos es que los resultados del piloto sirvan posteriormente para desarrollar criterios o pautas de sustentabilidad aplicables a futuros desarrollos inmobiliarios en Tucumán.
- ¿Cómo sería el circuito desde que el agua gris sale de una vivienda hasta que vuelve a utilizarse?
- El circuito del agua podría ser de la siguiente manera:
1. Ducha / lavatorio / lavadero
2. Cañería de aguas grises
3. Separación de sólidos y prefiltrado
4. Tratamiento
5. Filtración fina
6. Desinfección
7. Tanque de almacenamiento de agua tratada
8. Red independiente de agua no potable
9. Inodoros / riego / limpieza
Y simultáneamente:
1. Inodoro
2. Cañería de aguas negras
3. Sistema cloacal
Lo fundamental del sistema es que las dos corrientes se mantienen separadas.
- ¿Cómo se realizará la recolección? ¿Será necesario construir una red independiente de la red cloacal?
- Es necesario construir una segunda red, la separación se puede realizar dentro del edificio donde una red recoge las aguas grises y otra recoge las aguas negras. Las aguas grises se llevan al sistema de tratamiento ubicado en el propio edificio y posteriormente el agua tratada se distribuye mediante una red independiente.
Esto es más fácil de implementar en edificios nuevos porque las cañerías pueden diseñarse desde el comienzo.
- ¿Cómo se diferenciarán las cañerías de aguas grises de las de aguas negras?
Además de estar físicamente separadas, deben estar claramente identificadas, especialmente para evitar conexiones cruzadas. La red de agua reutilizada tampoco debería confundirse con la red de agua potable.
En un diseño completo se tendría:
Agua potable: → consumo humano y usos sanitarios → cañería color azul
Aguas grises: tratamiento → agua no potable reutilizada → cañería color morado
Aguas negras → cloaca → cañería color rojo.
Es importante que exista una separación física y señalización adecuada para evitar que el agua no potable pueda ingresar a la red de agua potable. - Si el proyecto avanza, ¿sería aplicable solo en nuevas construcciones? En un edificio nuevo se puede diseñar desde el principio y es altamente viable; sin embargo, en un edificio existente habría que modificar las instalaciones sanitarias, ya que este sistema implica una adaptación nueva. Por eso es probable que, si se adopta una política de este tipo, sea mucho más fácil y económico exigirla o incentivarla en nuevas construcciones.
- ¿Sería técnicamente posible adaptar construcciones existentes o el costo sería demasiado elevado?
- Técnicamente es posible, pero depende del edificio. En una vivienda unifamiliar puede ser relativamente sencillo si las instalaciones están accesibles. En un edificio existente de muchos pisos puede ser más complejo porque habría que intervenir las cañerías de bajadas, cielorrasos, pisos, montantes, tanques, etcétera, por ello, en edificios existentes sería conveniente realizar un análisis costo-beneficio. En cambio, si el sistema se incorpora durante el diseño del edificio, el costo adicional puede reducirse considerablemente.
- ¿Qué porcentaje del consumo de agua de una ciudad podría reducirse si se implementara masivamente este sistema?
- Como referencia internacional, un estudio de Los Ángeles estimó que el reciclaje de aguas grises podría reducir el consumo de agua potable de una vivienda unifamiliar en torno al 27% y de una multifamiliar en torno al 38%.