Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por viento zonda este miércoles en Mendoza, San Juan y La Rioja debido al descenso de aire cálido desde la cordillera.
- El fenómeno provocará ráfagas de más de 80 km/h, marcado ascenso térmico, baja visibilidad y extrema sequedad tras varias jornadas sin eventos de este tipo.
- El organismo advirtió que el temporal puede alterar actividades y causar daños, por lo que recomendó extremar cuidados, evitar salir y no encender fuego.
Provincias del norte y de la región cuyana se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda este miércoles de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, tras varias jornadas sin eventos de este tipo, la jornada estará marcada por un importante ascenso térmico y condiciones de extrema sequedad que impactarán en la franja oeste del país debido al descenso del aire cálido desde las laderas de la Cordillera de los Andes. Este evento climático puede interrumpir las actividades cotidianas y causar daños severos.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo oficial detalló que este miércoles el viento zonda alcanzará a tres provincias. La cobertura abarcará sectoresdel NOA y de Cuyo, donde ráfagas de importante intensidad, elevadas temperaturas y un ambiente seco se instalarán en La Rioja, San Juan y Mendoza, motivo por el cual se emitió la indicación de nivel amarillo.
Alerta amarilla por viento zonda en el NOA y Cuyo
El centro y las áreas llanas de La Rioja experimentarán viento zonda desde la tarde, alrededor de las 18 horas, extendiéndose hacia la noche en Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces y los sectores bajos de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. La región registrará velocidades medias de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que incluso superarían los 80 km/h, provocando reducción de la visibilidad y un rápido incremento térmico.
El informe técnico se repite para la zona central de San Juan. En este territorio, el fenómeno ocurrirá en dos partes diferenciadas de la localidad de Jáchal: tanto en su área precordillerana como en su zona baja. Además, el aviso comprende a las regiones precordilleranas de Iglesia, Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, extendiéndose hacia 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil durante el transcurso de la tarde.
La situación en Mendoza y cómo cuidarse
Por su parte, la provincia de Mendoza presentará este temporal en la zona precordillerana y también en el sector este de la localidad de Las Heras, abarcando así dos partes de su jurisdicción. El reporte incluye además a Luján de Cuyo (tanto en precordillera como en la zona vallista), La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Hacia el sur, la franja de prevención se extiende por General Alvear y el sector llano de San Rafael, con ráfagas estimadas entre 30 y 50 km/h que podrían sobrepasar los 80 km/h.
Ante eventos adversos de este nivel, el Servicio Meteorológico Nacional difunde las siguientes medidas de cuidado:
Recomendaciones (Alerta Amarillo):
1. Evitá salir al momento del fenómeno.
2. Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
3. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
4. o te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Conducí con precaución.
6. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
7. No enciendas fuego.