Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

La situación en Mendoza y cómo cuidarse

Por su parte, la provincia de Mendoza presentará este temporal en la zona precordillerana y también en el sector este de la localidad de Las Heras, abarcando así dos partes de su jurisdicción. El reporte incluye además a Luján de Cuyo (tanto en precordillera como en la zona vallista), La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Hacia el sur, la franja de prevención se extiende por General Alvear y el sector llano de San Rafael, con ráfagas estimadas entre 30 y 50 km/h que podrían sobrepasar los 80 km/h.