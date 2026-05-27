Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

La pesquisa fue impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, con instrucción a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar Julia Vitar, y se inició en octubre de 2021, luego de que se difundiera públicamente un video en el que se observaba a un camión atmosférico de la empresa Ciageser SA descargando efluentes cloacales en el río, en la localidad de Villa Chicligasta, departamento Simoca. Vale la pena aclarar que ese tipo de desechos son considerados residuos peligrosos, según la Ley 24.051.