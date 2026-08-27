Política

Cristina Grunauer de Falú: “Si yo no asumía, la UNT podía quedar acéfala”

La vicerrectora subrogante hizo un balance de sus tres meses al frente del Rectorado y adelantó los proyectos que quedarán para las próximas autoridades.

RECTORADO. Grunauer de Falú conduce interinamente la UNT desde el 1° de junio.
RECTORADO. Grunauer de Falú conduce interinamente la UNT desde el 1° de junio. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristina Grunauer de Falú, vicerrectora subrogante de la UNT en Tucumán, evaluó sus tres meses de gestión y afirmó que asumió el cargo para evitar la acefalía institucional.
  • Conduce interinamente el Rectorado desde el 1° de junio, garantizando el funcionamiento universitario en medio de un extenso proceso de transición y renovación electoral.
  • La funcionaria adelantó que dejará proyectos en marcha para las próximas autoridades electas que asumirán la conducción definitiva de la casa de altos estudios.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
UNT: los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral

UNT: los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral

Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado
2

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
3

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo
4

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo

“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri
5

“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
4

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
5

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Más Noticias
Revés judicial para la reforma laboral: declararon inconstitucional la quita del 33% en las indemnizaciones

Revés judicial para la reforma laboral: declararon inconstitucional la quita del 33% en las indemnizaciones

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

Comentarios