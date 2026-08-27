Cristina Grunauer de Falú: “Si yo no asumía, la UNT podía quedar acéfala”

Resumen para apurados
- Cristina Grunauer de Falú, vicerrectora subrogante de la UNT en Tucumán, evaluó sus tres meses de gestión y afirmó que asumió el cargo para evitar la acefalía institucional.
- Conduce interinamente el Rectorado desde el 1° de junio, garantizando el funcionamiento universitario en medio de un extenso proceso de transición y renovación electoral.
- La funcionaria adelantó que dejará proyectos en marcha para las próximas autoridades electas que asumirán la conducción definitiva de la casa de altos estudios.
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