La intendenta de Aguilares recorrió junto a Caponio las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la SAT

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, realizó una recorrida por distintas infraestructuras de saneamiento junto a la intendenta de la ciudad de Aguilares, Gimena Mansilla. En la oportunidad, se visitaron la Planta de Tratamiento de "Sur", que recibe los líquidos de San Miguel de Tucumán y el sistema de Lagunas "La Bolsa", en Lules, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y dialogar sobre los avances en materia de saneamiento para la ciudad de Aguilares.
Durante el encuentro, se abordó la etapa final de las obras que se vienen desarrollando en Aguilares, donde se logró la instalación de la red cloacal en gran parte de la ciudad. En ese sentido, se planifica la construcción de una planta de tratamiento propia que permitirá culminar este importante proyecto de infraestructura sanitaria y dar una respuesta definitiva a una demanda histórica de la comunidad.
La intendenta Gimena Mansilla destacó el trabajo articulado con la empresa: “Estamos muy contentos por la tarea que viene realizando la Sociedad Aguas del Tucumán en el trazado de la red cloacal de nuestra ciudad. Falta muy poco para completar esta gran obra, y la futura planta de tratamiento será la culminación de un proceso que mejorará notablemente la calidad de vida de nuestros vecinos”.
Por su parte, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Este es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando el municipio, el gobierno de Tucumán encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la Sociedad Aguas del Tucumán trabajan de manera coordinada para llevar soluciones concretas a la gente”.
Además, Caponio agregó que "en poco tiempo, la ciudad de Aguilares va a contar con su propia planta de tratamiento, lo que significará un hito muy importante en materia de saneamiento y calidad de vida para los vecinos”.
Previo a la recorrida, en la sede de Monteagudo 129, el legislador Sergio Mansilla estuvo reunido con Marcelo Caponio y técnicos de la SAT y municipio para analizar los trabajos que necesitan ejecutarse para mejorar el servicio de cloacas en Aguilares.