La intendenta de Aguilares recorrió junto a Caponio las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la SAT

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, realizó una recorrida por distintas infraestructuras de saneamiento junto a la intendenta de la ciudad de Aguilares, Gimena Mansilla. En la oportunidad, se visitaron la Planta de Tratamiento de "Sur", que recibe los líquidos de San Miguel de Tucumán y el sistema de Lagunas "La Bolsa", en Lules, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y dialogar sobre los avances en materia de saneamiento para la ciudad de Aguilares.