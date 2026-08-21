Según Milei, la economía va por la buena senda

Al abordar la evolución del nivel de actividad, el Presidente afirmó que la economía argentina atraviesa una fase de recuperación y proyectó una tasa de expansión acumulada para el mediano plazo superior a los diez puntos porcentuales. Frente a los análisis del sector privado sobre desempeños dispares entre distintos rubros productivos, argumentó que los procesos de salida de esquemas regulados implican naturalmente una dinámica heterogénea, donde la asignación de recursos y la inversión se orientan hacia los sectores con mayores ventajas competitivas antes de derramar de forma homogénea sobre el resto del entramado. Uno de los ejes centrales de la exposición técnica estuvo enfocado en la política de comercio internacional y el marco regulatorio para las empresas.