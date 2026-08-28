El Senado dio media sanción a un proyecto que propone que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Resumen para apurados
- El Senado de la Nación aprobó con media sanción el proyecto de ley para declarar Héroe Nacional al prócer tucumano Bernabé Aráoz por su rol en la independencia.
- Impulsada por la senadora Sandra Mendoza, la iniciativa reconoce la labor estratégica de Aráoz en la Batalla de Tucumán de 1812 y en el Congreso de 1816.
- La norma prevé incorporar la figura de Aráoz en los contenidos educativos nacionales y encomienda al Ejecutivo la realización de actos oficiales de homenaje.
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz. La iniciativa busca rendir un homenaje oficial a la figura del prócer tucumano en reconocimiento a su capacidad estratégica durante la Batalla de Tucumán de 1812, sus valiosos aportes en el Congreso de 1816 para la Declaración de la Independencia y su visión de país al sentar las bases del federalismo en 1820.
Asimismo, la norma encomienda al Gobierno Nacional la realización de actividades destinadas a destacar sobre su rol en las gestas por la emancipación.
La impulsora de la medida, la senadora tucumana Sandra Mendoza, celebró el avance en el recinto y enfatizó la trascendencia del proyecto al remarcar que se trata de “una eterna deuda que tenemos los argentinos con alguien que ha dado mucho por la independencia”.
El proyecto establece "el Consejo Federal de Educación coordinará la inclusión al contenido curricular obligatorio del Sistema Educativo Nacional, de la contribución de Bernabé Aráoz en el proceso independentista y la epopeya de emancipación suramericana".
Por último, el documento sostiene que el Gobierno nacional deberá llevar a cabo "acciones destinadas a destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, el pensamiento y la trayectoria del prócer tucumano, su heroica gesta en la Batalla de Tucumán y su activa participación en la lucha por nuestra independencia".