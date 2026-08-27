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Javier Milei habló de la morosidad, apuntó contra la oposición y ratificó el rumbo económico

“Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”, prometió el presidente.

JAVIER MILEI. El mandatario rechazó las críticas de la oposición y ratificó el rumbo económico.
JAVIER MILEI. El mandatario rechazó las críticas de la oposición y ratificó el rumbo económico.
Hace 2 Hs

La morosidad de las familias volvió a encender la polémica entre el oficialismo y la oposición. El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a rechazar los cuestionamientos contra su gestión y defendió el rumbo económico. 

Durante una charla frente a alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT, el mandatario presentó su próximo libro, “Ética como política de Estado”, y remarcó que no está dispuesto a modificar el rumbo de su gestión ni a “ser más laxo” pese a la “cierta presión” que recibió durante los últimos meses.

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“Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice ‘al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien’”, sostuvo Milei.

Y agregó: “Eso, al margen que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aún cuando terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo. Sería una victoria pírrica”.

La defensa del rumbo económico

En ese sentido, Milei subrayó que su administración no está dispuesta a negociar sus “valores éticos y morales” y reafirmó su decisión de sostener las políticas implementadas.

“Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”, prometió el Presidente.

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

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El mandatario también enmarcó la necesidad de defender las políticas de su gestión frente a la “gente demagógica” que, según planteó, crea los denominados “mercados repugnantes” para impulsar campañas negativas.

Milei recordó las críticas que recibió durante la campaña presidencial de 2023 y utilizó ese antecedente para cuestionar los pronósticos que, según afirmó, finalmente no se cumplieron.

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“Lo padecí en 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso”, subrayó.

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