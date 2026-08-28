“Fue un hecho lamentable”, dijo Miguel Acevedo tras el cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo calificó de "lamentable" el cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura de Tucumán tras un debate por una designación oficial.
- La disputa ocurrió durante el tratamiento del nombramiento en el Ersept, donde Bussi denunció amenazas de Cobos. Acevedo dialogó con los involucrados para calmar las tensiones.
- El titular del cuerpo legislativo confía en que la madurez política evitará nuevos enfrentamientos y permitirá sostener la convivencia institucional en las próximas sesiones.
El cruce entre Ricardo Bussi (FR) y Tomás Cobos (PJ) durante la última sesión de la Legislatura generó preocupación dentro del oficialismo y abrió un llamado a recuperar el clima de debate que, según el vicegobernador Miguel Acevedo, debe caracterizar al recinto.
“Fue un momento tenso, una Legislatura que nosotros no queremos”, afirmó este viernes ante los medios. El episodio se produjo durante el tratamiento de la designación de Eduardo Cobos al frente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). En medio de la discusión, Bussi y Cobos (h) protagonizaron un fuerte intercambio. El líder de Fuerza Republicana denunció que su colega lo había amenazado al decirle “vamos afuera”.
Acevedo no presidió aquella sesión, pero explicó que tomó conocimiento de lo ocurrido a través de los legisladores y de los informes que recibió posteriormente. Ante la situación, sostuvo que mantuvo conversaciones con algunos integrantes de la Cámara y anticipó que continuará hablando con los protagonistas del enfrentamiento.
“Fue un hecho lamentable, pero yo considero que no se va a volver a repetir”, aseguró el vicegobernador.
En ese sentido, remarcó que durante su gestión al frente de la Legislatura buscó que las diferencias entre los distintos sectores políticos pudieran expresarse dentro del recinto, pero siempre dentro de un marco de respeto. “Ustedes saben que durante mi presidencia yo siempre bregué para que las diferencias se expongan y se debatan con altura, con respeto”, dijo.
Para el vicegobernador, las distintas posiciones políticas forman parte de la dinámica propia de la Legislatura y no deberían convertirse en enfrentamientos personales. “No todos tenemos la misma mirada, no todos tenemos la misma opinión, podemos expresarla, pero siempre con respeto”, sostuvo.
Acevedo también planteó que los legisladores deben poder continuar conviviendo y trabajando juntos más allá de las diferencias que puedan surgir durante las sesiones.
“Nosotros seguimos conviviendo día a día. No podemos permitirnos que un momento de no lucidez, por llamarlo de alguna manera, provoque hechos o circunstancias que no son agradables para ninguno”, expresó.
El vicegobernador se mostró confiado en que el conflicto podrá quedar atrás y apeló a la madurez de los representantes políticos. “Esto se va a superar con madurez”, afirmó.