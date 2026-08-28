“Fue un hecho lamentable”, dijo Miguel Acevedo tras el cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“Fue un momento tenso, una Legislatura que nosotros no queremos”, afirmó este viernes ante los medios. El episodio se produjo durante el tratamiento de la designación de Eduardo Cobos al frente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). En medio de la discusión, Bussi y Cobos (h) protagonizaron un fuerte intercambio. El líder de Fuerza Republicana denunció que su colega lo había amenazado al decirle “vamos afuera”.