“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
Resumen para apurados
- Ricardo Bussi y Tomás Cobos protagonizaron un tenso cruce con acusaciones de amenazas en la Legislatura de Tucumán, durante el debate por la designación del titular del Ersept.
- La disputa inició cuando Bussi cuestionó el uso de fondos públicos en la Defensoría; Cobos rechazó las acusaciones e increpó a su par invitándolo a pelear afuera del recinto.
- Pese al altercado, el DNU que ratifica la designación fue aprobado por amplia mayoría, dejando al descubierto una creciente tensión y hostilidad en el parlamento provincial.
El tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la designación de Eduardo Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) derivó en un fuerte cruce entre los legisladores Ricardo Bussi y Tomás Cobos, hijo del ex defensor del Pueblo. La discusión, que comenzó durante el debate por el nombramiento, escaló después de la votación, cuando el referente de Fuerza Republicana denunció en pleno recinto que su par del oficialismo lo estaba amenazando.
Durante su alocución, Bussi se manifestó en contra de la designación y cuestionó que no se hayan normalizado los entes que permanecen intervenidos. Recordó que Eduardo Cobos fue legislador provincial, funcionario durante la gestión de José Alperovich y defensor del Pueblo, y sostuvo que distintos cargos públicos fueron utilizados con fines electorales.
En ese marco, el opositor denunció que elementos de la Defensoría del Pueblo habrían sido utilizados durante la campaña de Tomás Cobos y cuestionó el crecimiento de la estructura del organismo. Según afirmó, la Defensoría pasó de tener 340 empleados a contar con 486 agentes en planta permanente, de acuerdo con datos del último Presupuesto provincial.
Tomás Cobos pidió inmediatamente la palabra y rechazó las acusaciones. Sin nombrarlo directamente, calificó a Bussi de “dinosaurio político” y recordó que hubo un pedido de juicio político contra su padre que terminó archivado.
El legislador oficialista elevó entonces el tono de sus cuestionamientos y apuntó contra dirigentes que, según dijo, realizan discursos para las cámaras. “Son los primeros que luego pasan por la Presidencia y la Casa de Gobierno a pedir bolsos”, lanzó. Bussi rechazó de inmediato esa afirmación.
“Empiezan a hacer negociados políticos y siguen hablando de austeridad”, continuó Cobos, quien además reivindicó su legitimidad electoral. “Las instituciones acá no se usan para hacer política, se equivocan”, vociferó.
Bussi volvió a pedir la palabra y sostuvo que el rol de la oposición consiste en “señalar, proponer y criticar”. Agregó que quien tiene la responsabilidad de ejecutar políticas es el gobernador y no los sectores opositores. Respecto de la referencia a los “bolsos”, desacreditó la acusación y consideró que las expresiones ameritaban “al menos un chirlo” por parte de la Presidencia de la Cámara. “Hay que ser más respetuoso cuando se hacen denuncias de este tipo”, cuestionó.
El presidente del debate, Sergio Mansilla, no concedió entonces un nuevo pedido de palabra de Cobos, en un aparente intento por aplacar los ánimos. Sin embargo, la tensión volvió a crecer después de la votación del DNU, que fue ratificado con 36 votos a favor, siete en contra y una abstención.
Cobos y Bussi, cuyas bancas están separadas apenas por un pasillo, continuaron discutiendo en voz baja. Visiblemente ofuscado, el legislador oficialista se levantó de su banca, se acercó al referente de Fuerza Republicana y le dijo: “Vamos afuera”.
Fue entonces cuando Bussi denunció la situación ante Mansilla y exclamó en medio del recinto: “¡Me está amenazando!”. Cobos respondió: “Él está pidiendo que me den un chirlo”.
Otros integrantes del oficialismo intervinieron y acompañaron a Cobos hasta su banca para intentar calmarlo. La tensión, sin embargo, continuó durante algunos minutos. Bussi volvió a acercarse cuando Roque Tobías Álvarez conversaba con Cobos, situación que generó un nuevo reproche del legislador oficialista.
Finalmente, después de que varios parlamentarios de su bloque se acercaran a hablar con él, Cobos se retiró del recinto.