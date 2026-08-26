“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

El tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la designación de Eduardo Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) derivó en un fuerte cruce entre los legisladores Ricardo Bussi y Tomás Cobos, hijo del ex defensor del Pueblo. La discusión, que comenzó durante el debate por el nombramiento, escaló después de la votación, cuando el referente de Fuerza Republicana denunció en pleno recinto que su par del oficialismo lo estaba amenazando.