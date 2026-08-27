La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

La radical remarcó que la intervención es una excepción constitucional, y que el de ayer era el cuarto DNU que se abordaba en dos años por cuestiones del Ersept. Remarcó que el artículo 101 de la Constitución, en su inciso segundo, precisa que el PE no puede emitir disposición de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. “Ahora bien: cuidadito que algo que aprobemos acá le haga suponer al PE que invadimos sus funciones”, chicaneó, en alusión al veto total que opuso Jaldo al proyecto sancionado por unanimidad en la sesión anterior para crear un sistema de monitoreo legislativo con el fin de verificar la eficacia y eficiencia de las normas sancionada.