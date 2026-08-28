Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Durante el juicio se conoció que, debido a su discapacidad, era sometida por su familia a condiciones de extrema vulnerabilidad. Se encargaba de la limpieza de la vivienda, de cocinar y de realizar las tareas más exigentes. Recién durante su estadía en prisión aprendió a comunicarse mediante señas. Entonces aseguró que su madre había sido la responsable de la muerte del niño. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas que respaldaran esa versión. Finalmente fue condenada a 10 años de prisión. Los jueces tuvieron en cuenta las condiciones de vida que había padecido como un factor atenuante.