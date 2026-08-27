Tucumán bajo alerta amarilla: el viento zonda volverá a afectar a varias localidades este viernes 28 de agosto

El viento zonda volverá a afectar a varias localidades de Tucumán este viernes 28 de agosto, según el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se concentrará principalmente en sectores montañosos de la provincia y podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.