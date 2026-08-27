Tucumán bajo alerta amarilla: el viento zonda volverá a afectar a varias localidades este viernes 28 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este viernes 28 de agosto en zonas montañosas de Tucumán ante la llegada del viento zonda, que provocará ráfagas de hasta 80 km/h.
- El fenómeno causará baja visibilidad, sequedad y aumento térmico, afectando a Tafí del Valle, Monteros y Lules, con vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h.
- Las autoridades recomiendan asegurar objetos y evitar zonas arboladas por posibles caídas, mientras el SMN mantendrá el monitoreo y la actualización del pronóstico.
El viento zonda volverá a afectar a varias localidades de Tucumán este viernes 28 de agosto, según el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se concentrará principalmente en sectores montañosos de la provincia y podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.
La alerta es de nivel amarillo, por lo que el organismo recomienda mantenerse informado y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
¿Qué localidades de Tucumán están alcanzadas por la alerta?
El aviso comprende zonas montañosas de Andalgalá, Santa María, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle.
De acuerdo con el mapa del SMN, el área permanecerá bajo vigilancia durante las próximas jornadas, con especial atención a la presencia de viento zonda.
Viento zonda: ráfagas de hasta 80 km/h
El SMN informó que el área alcanzada por el alerta será afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.
El fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.
Por estas características, el viento puede ocasionar además la caída de ramas u otros objetos, especialmente en sectores expuestos a las ráfagas.
¿Qué significa la alerta amarilla?
El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para determinadas actividades. Por eso, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución del alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.
En las zonas donde se registre viento zonda, es conveniente asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y extremar las precauciones al circular.
Pronóstico del tiempo para Tucumán
La presencia del viento zonda podría generar cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas montañosas alcanzadas por el alerta. El SMN continuará actualizando el mapa de alertas ante eventuales modificaciones en la intensidad o el área afectada.