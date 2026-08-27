Llega la tormenta de Santa Rosa: estas son las provincias del NOA que esperan lluvias

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó lluvias aisladas y fuertes vientos para este fin de semana en provincias del NOA, ante la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa.
- Tucumán y Catamarca prevén precipitaciones aisladas, mientras que La Rioja enfrenta alerta por viento Zonda y Jujuy y Salta tendrán cielos mayormente despejados.
- Las probabilidades de lluvia disminuirán hacia los primeros días de septiembre, descartando un temporal de gran magnitud en la mayor parte de la región del NOA.
El pronóstico para las capitales del NOA anticipa una noche con condiciones meteorológicas diversas, mientras crece la expectativa por la tradicional tormenta de Santa Rosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias aisladas en algunas ciudades, cielos despejados en otras y también presencia de fuertes vientos. Las probabilidades de precipitaciones variarán durante el fin de semana y los primeros días de septiembre.
Pronóstico de Catamarca
El pronóstico del SMN anunció que esta noche llegarán lluvias aisladas a la capital. Las probabilidades de precipitaciones ascienden hasta un 40% con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Por la madrugada del viernes se espera que las lluvias se detengan, aunque el cielo permanecerá nublado. Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana, con una temperatura mínima de 14 °C. Desde el sábado hasta el lunes 31, las probabilidades de precipitaciones no superarán el 10%.
Pronóstico de Jujuy
San Salvador de Jujuy podrá ver el eclipse de esta noche porque, a diferencia de otras ciudades, tendrá un cielo completamente despejado por la noche, sin probabilidad de precipitaciones. Las probabilidades de lluvia aparecerán el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Pero, según el pronóstico, no superarán el 10%, por lo que no se esperan grandes manifestaciones como una tormenta de Santa Rosa propiamente dicha.
Pronóstico de La Rioja
La Rioja se encuentra en alerta amarilla por viento Zonda, pero poco se habla de lluvias. Por la tarde, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en la capital. Por la noche, las probabilidades de precipitaciones llegarán al 10%, sin grandes eventos meteorológicos. Desde el viernes al domingo, los indicadores de lluvia se mantendrán estables y el lunes volverá a haber un 0% de probabilidad. Los primeros días de la próxima semana tendrán un cielo completamente despejado.
Pronóstico de Salta
Según el pronóstico, la noche de este jueves estará algo nublada, pero con nulas probabilidades de lluvia. Durante la tarde, la temperatura llegará a 33 °C y volverá a bajar por la noche. El viernes ascenderán levemente las posibilidades de chaparrones, pero el SMN no especificó si llegarán a concretarse. El domingo 30 habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la tarde/noche.
Pronóstico de Santiago del Estero
El jueves estará entre algo y mayormente nublado con una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%. Estas condiciones se repetirán hasta la madrugada del viernes y, luego, durante la mañana/tarde del sábado. Para el domingo y los primeros días de la semana siguiente, el SMN no anunció lluvias y las probabilidades de precipitaciones se mantendrán nulas.
Pronóstico de Tucumán
San Miguel de Tucumán se suma a las capitales del NOA que esperan precipitaciones para esta noche, por lo que el eclipse, en principio, no será visible. El SMN anunció lluvias aisladas con una probabilidad de ocurrencia de hasta el 40% hasta la mañana del viernes. Luego, la probabilidad quedará en el 10% hasta el domingo a la tarde, pero se trata de un indicador bajo que posiblemente no acarree lluvias reales.