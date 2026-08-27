Llega la tormenta de Santa Rosa: estas son las provincias del NOA que esperan lluvias

Pronóstico de La Rioja

La Rioja se encuentra en alerta amarilla por viento Zonda, pero poco se habla de lluvias. Por la tarde, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en la capital. Por la noche, las probabilidades de precipitaciones llegarán al 10%, sin grandes eventos meteorológicos. Desde el viernes al domingo, los indicadores de lluvia se mantendrán estables y el lunes volverá a haber un 0% de probabilidad. Los primeros días de la próxima semana tendrán un cielo completamente despejado.