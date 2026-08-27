Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé lluvias aisladas en Tucumán entre el jueves y viernes por la llegada del período de la tradicional tormenta de Santa Rosa.
- El fenómeno tradicional de fines de agosto suele presentar irregularidades; para el domingo 30 las probabilidades de lluvia son inferiores al 10%.
- Se espera un aumento térmico con máximas de 29 °C hacia la próxima semana, mientras que leves chubascos podrían retornar el viernes 4 de septiembre.
Las alertas por lluvias se encienden cada año a fines de agosto, pues se espera la tradicional tormenta de Santa Rosa y el 2026 parece no ser la excepción. Diferentes observatorios meteorológicos anuncian precipitaciones para los próximos días en Tucumán, pero, hasta ahora, las probabilidades de los servicios no coinciden al 100% entre sí.
Según la tradición latinoamericana, la tormenta de Santa Rosa es un temporal que suele ocurrir en las cercanías al 30 de agosto, Día de Santa Rosa. Puede adelantarse algunas horas e incluso retrasarse hasta los primeros días de septiembre. Aunque se volvió un clásico esperarla cada año, los meteorólogos coinciden en que no se trata de un evento que tenga regularidad.
La tormenta de Santa Rosa, según el Servicio Meteorológico Nacional
Ya dentro del período para el que suele esperarse la tormenta de fines de agosto, este jueves se tienen anunciadas probabilidades de precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el día empezará algo nublado en San Miguel de Tucumán y que por la tarde se irá cubriendo más el cielo. Las probabilidades de lluvias aisladas fueron anunciadas para la noche, con una probabilidad que va del 10 al 40%. Además, se espera que el fenómeno se extienda hasta el viernes por la mañana.
No hay anuncios de precipitaciones propiamente para el domingo 30. Los últimos tres días de agosto tendrán una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%, según el último pronóstico emitido. El martes y miércoles, las probabilidades de precipitaciones volverán a ser nulas y escalarán las temperaturas máximas hasta llegar a 29 °C.
El pronóstico de The Weather Channel
El servicio digital estadounidense The Weather Channel también compartió sus pronósticos. A diferencia del SMN, muestra sus previsiones para los siguientes 15 días. Para este jueves, anunció que habrá una noche mayormente nublada con una probabilidad de precipitación del 12%, por lo que se ubica dentro del rango pronosticado por el SMN.
Para el viernes se espera un día sin precipitaciones, con una humedad del 56% y una máxima de 27 °C. Por la noche, en cambio, llegarán algunos chubascos y habrá hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. Para los demás días de agosto no se esperan lluvias de ninguna intensidad.
Según este pronóstico extendido, el siguiente día en el que aparecerán las lluvias será el próximo viernes 4 de septiembre, por lo que también se ubicaría dentro de las expectativas de la tormenta de Santa Rosa. Pero la intensidad no será grande. Por el contrario, serán chubascos matinales.