Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

La tormenta de Santa Rosa, según el Servicio Meteorológico Nacional

Ya dentro del período para el que suele esperarse la tormenta de fines de agosto, este jueves se tienen anunciadas probabilidades de precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el día empezará algo nublado en San Miguel de Tucumán y que por la tarde se irá cubriendo más el cielo. Las probabilidades de lluvias aisladas fueron anunciadas para la noche, con una probabilidad que va del 10 al 40%. Además, se espera que el fenómeno se extienda hasta el viernes por la mañana.