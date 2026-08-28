Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

Dónde rigen las alertas meteorológicas este viernes

Una de las principales advertencias corresponde al viento Zonda, por el que se emitió una alerta amarilla para Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. Según el SMN, se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.