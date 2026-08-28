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Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por viento Zonda, fuertes ráfagas, nevadas y tormentas para distintas provincias. Qué zonas serán afectadas este viernes 28 de agosto.

Alerta del SMN: varias provincias tendrán lluvias, nevadas, tormentas y ráfagas este viernes
Alerta del SMN: varias provincias tendrán lluvias, nevadas, tormentas y ráfagas este viernes Hola
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes en varias provincias por la llegada de viento Zonda, nevadas y tormentas intensas.
  • Se prevén ráfagas superiores a 90 km/h en el NOA y Cuyo, nevadas de hasta 60 cm en la cordillera y fuertes lluvias con granizo en el Litoral.
  • Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios y tomar recaudos ante la reducción de visibilidad y posibles daños en infraestructura.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por fenómenos meteorológicos que afectarán a varias provincias este viernes 28 de agosto. Las advertencias incluyen lluvias y tormentas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda, con posibilidad de condiciones peligrosas en algunas regiones.

Tucumán bajo alerta amarilla: el viento zonda volverá a afectar a varias localidades este viernes 28 de agosto

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De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas bajo alerta deberán extremar las precauciones debido a la intensidad que podrían alcanzar los distintos fenómenos.

Dónde rigen las alertas meteorológicas este viernes

Una de las principales advertencias corresponde al viento Zonda, por el que se emitió una alerta amarilla para Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. Según el SMN, se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

El Zonda también puede generar una disminución importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.

En tanto, permanece vigente una alerta naranja por vientos para el oeste de Santiago del Estero y La Rioja. En esos sectores, las velocidades podrían ubicarse entre 40 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 80 km/h.

Estas condiciones también podrían estar acompañadas por reducción de la visibilidad, un incremento repentino de la temperatura y baja humedad.

Nevadas en Mendoza y Neuquén

La cordillera de Mendoza y Neuquén se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. En esos sectores, el SMN prevé una acumulación de nieve de entre 30 y 60 centímetros. Además, se esperan vientos intensos y existe la posibilidad de que la nieve en suspensión reduzca considerablemente la visibilidad.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar salir si no es imprescindible y, en caso de tener que circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.

También aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y disponer de elementos esenciales como agua potable, alimentos no perecederos, mantas, linternas y medicamentos.

Tormentas en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En esas provincias se esperan lluvias de distinta intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, caída de granizo localizada y frecuente actividad eléctrica.

El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados puntualmente.

De esta manera, el mapa de alertas para este viernes combina distintos fenómenos y abarca regiones del norte, oeste y centro del país, por lo que el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condi

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