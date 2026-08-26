Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 27 de agosto: pronóstico y temperatura

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este jueves 27 de agosto en San Miguel de Tucumán una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 24°C, sin lluvias.
- El día iniciará fresco con 14°C y vientos leves del noroeste, que luego rotarán hacia el sudeste durante la tarde con ráfagas de hasta 22 km/h.
- Hacia el fin de semana habrá un leve descenso térmico con máximas de 21°C y condiciones estables, previéndose un aumento de probabilidad de lluvias el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 27 de agosto una jornada con cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día en San Miguel de Tucumán.
La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima llegará a 24°C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, por lo que no se esperan lluvias significativas durante la jornada.
El pronóstico para este jueves, hora por hora
Madrugada: cielo algo nublado, 14°C y viento del noroeste de entre 7 y 12 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Mañana: parcialmente nublado, temperatura cercana a los 17°C y viento del sudoeste de entre 0 y 2 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Tarde: parcialmente nublado, máxima de 24°C y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Probabilidad de precipitaciones: entre 0% y 10%.
Noche: parcialmente nublado, alrededor de 19°C y viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h. Probabilidad de lluvia: entre 0% y 10%.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante los próximos días
El pronóstico extendido muestra un descenso de las temperaturas máximas después del jueves. Para el viernes y el sábado se esperan máximas de 21°C, mientras que el domingo podrían alcanzar nuevamente los 24°C.
Según el informe oficial, la probabilidad de precipitaciones aumentaría recién hacia el domingo, mientras que para los días previos se prevén condiciones mayormente estables.
Qué se espera para el jueves en Tucumán
La jornada comenzará fresca, con una mínima de 14°C, y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 24°C durante la tarde. El cielo parcialmente nublado será la característica predominante.
El viento también cambiará de dirección: comenzará soplando desde el noroeste durante la madrugada, tendrá poca intensidad durante la mañana y rotará hacia el sudeste durante la tarde.
Para quienes deban salir temprano, se recomienda llevar abrigo liviano, mientras que durante las horas de mayor temperatura se podrá disfrutar de un ambiente más templado.