Trump dice que Rusia no atacará territorio de la OTAN

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Rusia “no va a atacar” territorio de la alianza militar del Atlántico (OTAN), al desestimar reportes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa.
El Kremlin por su parte calificó estas informaciones de “historias alarmistas” tras una inusual visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, que desató una oleada de especulaciones.
Trump señaló que ha tenido “buenas conversaciones” con el presidente ruso Vladimir Putin. “No va a atacar territorio de la OTAN”, enfatizó.
El diario “The Wall Street Journal” y la cadena CBS afirmaron que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que evaluaciones de inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania.
Según “The Wall Street Journal”, el presidente ruso podría desafiar a la OTAN con un “ataque limitado” en los próximos años.
Cuando le preguntaron si Ratcliffe había transmitido dicho mensaje, Trump respondió: “No quiero comentar sobre eso, pero no van a atacar”.
La última llamada telefónica conocida entre Trump y Putin fue en junio, mientras que la última vez que ambos se reunieron en persona fue hace un año, en una cumbre en Alaska que no logró un avance en Ucrania.
“Se ha portado bien”
Durante su visita a Moscú, Ratcliffe también abordó la guerra de seis meses entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aliado de Rusia, informó CBS News.
Trump sin embargo restó importancia a la necesidad de castigar a Moscú por comerciar con Teherán, después de que su administración anunciara severas sanciones económicas dirigidas contra los socios comerciales de la república islámica, si se sigue negando a abrir el estrecho de Ormuz.
“Hasta ahora, creo que Rusia se ha comportado bastante bien en lo que respecta al estrecho de Ormuz”, afirmó.
Trump dijo este miércoles que el director de la CIA realizó una visita de “semi rutina” a Moscú durante la semana, y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania.
El propio Kremlin había ofrecido garantías similares más temprano el jueves, al señalar que los informes sobre un posible ataque ruso a la OTAN no tenían fundamento.
“Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una “agresión” de los países europeos.
El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su “operación militar especial”, el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.
“Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no es posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses”, declaró Peskov.
Rusia ha rechazado repetidamente las exigencias ucranianas de mantener conversaciones de paz cara a cara entre Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y en su lugar exige que Kiev se retire de la región oriental del Donbás.
El jefe de la inteligencia exterior rusa, Serguéi Narishkin, también restó importancia al encuentro con su homólogo de la CIA. “Sí, la reunión tuvo lugar, pero no hay nada inusual en ella”, declaró Narishkin, citado por la agencia estatal TASS más temprano el jueves.
En Bruselas, un alto funcionario de la Unión Europea minimizó la amenaza de un ataque ruso. “Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos”, aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.
El último director de la CIA que visitó Moscú fue William Burns en noviembre de 2021, cuando advirtió a Rusia contra el envío de tropas a Ucrania.