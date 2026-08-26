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Trump paralizó el sistema global de visados: el Departamento de Estado suspendió las citas en embajadas y consulados

El objetivo es garantizar que todas las solicitudes de visado se analicen “de manera exhaustiva y coherente”.

Donald Trump justificó esta interrupción masiva de visas.
Donald Trump justificó esta interrupción masiva de visas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Donald Trump suspendió temporalmente las citas de visados en todas sus embajadas para capacitar al personal consular en controles más exhaustivos.
  • La medida se enmarca en un endurecimiento migratorio que añade filtros ideológicos y económicos, mientras la justicia frena restricciones a ciudadanos de 75 países.
  • La decisión genera incertidumbre global y fuertes críticas de organismos de DD.HH., que advierten sobre discriminación y posibles abusos en la selección migratoria.
Resumen generado con IA

En el marco de una política migratoria cada vez más restrictiva, el Gobierno de Estados Unidos tomó la determinación de suspender de forma temporal el procesamiento de citas para visados en todas sus sedes diplomáticas a nivel mundial. 

La medida, que generó incertidumbre entre miles de solicitantes, es presentada por la Administración como una pausa técnica, aunque ocurre en un escenario de máxima tensión política respecto al control de fronteras y la permanencia de extranjeros en el país.

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Una "iniciativa de formación" de alcance mundial

El Departamento de Estado justificó esta interrupción masiva alegando necesidades operativas internas. Según explicó un portavoz oficial, el organismo puso en marcha una “iniciativa de formación global en todas las embajadas y consulados estadounidenses”, al aclarar que, por este motivo, “las citas relacionadas con los servicios de visados se modificarían para facilitar dicha formación”.

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Aunque no se difundió un calendario preciso sobre la duración de esta medida, el Gobierno señaló que el propósito de estas capacitaciones es dotar a los funcionarios consulares de mejores herramientas de evaluación. El objetivo es garantizar que todas las solicitudes de visado se analicen “de manera exhaustiva y coherente”, al permitir a los agentes identificar con mayor precisión a aquellos solicitantes considerados “susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses”.

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Endurecimiento de los criterios y filtros ideológicos

Esta suspensión no es un hecho aislado, sino que forma parte de la agresiva campaña de la actual Administración contra la inmigración, tanto legal como irregular. Bajo el mandato del presidente Trump, el escrutinio sobre los solicitantes se ha intensificado notablemente. El diario "Financial Times" ya había advertido que muchos usuarios con entrevistas programadas comenzaron a recibir correos notificándoles que sus citas serían reprogramadas para una fecha aún no definida.

Más allá de la solvencia económica, los nuevos criterios de evaluación incluyen ahora filtros ideológicos y políticos. La ofensiva actual contempla el rechazo de solicitudes basado en las opiniones políticas de los individuos o su participación en manifestaciones públicas, como las recientes protestas propalestinas. A esto se suma un incremento en la presión económica para quienes buscan ingresar por vías legales, mediante la imposición de “nuevas y elevadas tasas a los solicitantes de determinados visados de trabajo”.

Reveses judiciales y denuncias por derechos humanos

A pesar de la determinación del Ejecutivo por blindar el sistema migratorio, estas políticas han encontrado resistencia en los tribunales. Recientemente, un juez anuló una disposición que suspendía visados para ciudadanos de 75 países, argumentando que tal medida “excedía las competencias que la ley atribuye al secretario de Estado, Marco Rubio”. Este fallo representa un escollo legal significativo para la estrategia de la Casa Blanca, que defiende estas acciones como necesarias para mejorar la seguridad interior.

Por otro lado, la comunidad internacional y diversas organizaciones civiles han manifestado su rechazo. Defensores de los derechos humanos califican la ofensiva como “discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y a las garantías del debido proceso”. Según estas organizaciones, las nuevas directrices no solo dificultan la migración legal, sino que fomentan un entorno de inseguridad para las minorías étnicas debido a la posible aplicación de perfiles raciales en los procesos de selección.

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