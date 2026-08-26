Trump paralizó el sistema global de visados: el Departamento de Estado suspendió las citas en embajadas y consulados

Más allá de la solvencia económica, los nuevos criterios de evaluación incluyen ahora filtros ideológicos y políticos. La ofensiva actual contempla el rechazo de solicitudes basado en las opiniones políticas de los individuos o su participación en manifestaciones públicas, como las recientes protestas propalestinas. A esto se suma un incremento en la presión económica para quienes buscan ingresar por vías legales, mediante la imposición de “nuevas y elevadas tasas a los solicitantes de determinados visados de trabajo”.