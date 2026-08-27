Nepal quedó irreconocible: las impactantes imágenes satelitales del antes y después de la riada

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 8:52, hora local, un terremoto de magnitud 4,4 en la zona del Tíbet, cerca de la frontera con Nepal. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente 77 kilómetros al nor-noroeste de Kodari. Apenas media hora después se produjo la devastadora corriente que arrasó todo a su paso.