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Nepal quedó irreconocible: las impactantes imágenes satelitales del antes y después de la riada

Las imágenes satelitales muestran el impactante antes y después de la zona afectada por la riada en Nepal, que arrasó pueblos, puentes y viviendas y dejó más de 160 muertos y cientos de desaparecidos.

Tragedia en Nepal: una riada arrasó pueblos y dejó más de 160 muertos y cientos de desaparecidos
Tragedia en Nepal: una riada arrasó pueblos y dejó más de 160 muertos y cientos de desaparecidos LaSexta
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una devastadora riada en el norte de Nepal causó este miércoles más de 160 muertos y cientos de desaparecidos tras intensas lluvias y un sismo en la región.
  • Imágenes satelitales captaron cómo el lodo arrasó pueblos y puentes tras combinarse intensas lluvias y un sismo de magnitud 4,4 cerca de la frontera con el Tíbet.
  • Con el estado de desastre declarado, los rescatistas intensifican la búsqueda de cientos de personas, incluidos turistas extranjeros, en medio de severos daños viales.
Resumen generado con IA

Las imágenes satelitales permiten dimensionar la magnitud de la tragedia que golpeó al norte de Nepal. En apenas unos días, una zona montañosa atravesada por el río Bhote Koshi pasó de mostrar su cauce habitual y una frondosa vegetación a quedar cubierta por una enorme masa de agua y barro.

Riada en Nepal: qué causó la devastadora inundación que arrasó pueblos enteros

Riada en Nepal: qué causó la devastadora inundación que arrasó pueblos enteros

La riada ocurrió durante la mañana de este miércoles y arrasó con viviendas, edificios, puentes, vehículos y árboles. El desastre dejó más de 160 muertos, cientos de heridos y alrededor de 800 desaparecidos, mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate.

Las imágenes que muestran el cambio del paisaje

Hasta el domingo, las imágenes satelitales mostraban al río Bhote Koshi dentro de su cauce natural, en medio de las montañas del norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet chino.

Imágenes satelitales que muestran cómo la riada cambió el paisaje de Nepal Imágenes satelitales que muestran cómo la riada cambió el paisaje de Nepal La Voz

Dos días después, el escenario era completamente diferente. Una descontrolada corriente de agua y barro avanzó por la zona y modificó el terreno, cubriendo sectores que antes estaban ocupados por vegetación y construcciones.

El avance de la riada afectó especialmente a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, donde la fuerza del agua arrasó con parte de la infraestructura y dejó comunidades aisladas.

La transformación quedó registrada desde el espacio y permite observar el contraste entre el territorio antes del desastre y las consecuencias de la inundación.

De un paisaje verde a una zona devastada: el antes y después de la riada en Nepal De un paisaje verde a una zona devastada: el antes y después de la riada en Nepal Hola

Qué provocó la devastadora riada

Según las autoridades nepalíes, la tragedia fue consecuencia de una combinación de factores. Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron la crecida de los ríos y arroyos de montaña, mientras que un movimiento de tierra habría generado el deslizamiento que terminó desencadenando la riada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 8:52, hora local, un terremoto de magnitud 4,4 en la zona del Tíbet, cerca de la frontera con Nepal. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente 77 kilómetros al nor-noroeste de Kodari. Apenas media hora después se produjo la devastadora corriente que arrasó todo a su paso.

Más de 160 muertos y cientos de desaparecidos

Frente a la magnitud del desastre, el gobierno de Nepal declaró el “estado de desastre” y desplegó operativos de emergencia para encontrar a las personas desaparecidas y asistir a los damnificados. Las tareas se desarrollan en condiciones complejas debido a la destrucción de caminos y puentes, que dificulta el acceso a distintos sectores de la zona afectada.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que continuaba la búsqueda de 384 turistas, entre ellos 291 extranjeros y 93 nepalíes. También eran buscados integrantes de las fuerzas de seguridad y trabajadores vinculados con proyectos hidroeléctricos.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando, las imágenes del antes y después permiten dimensionar cómo, en cuestión de días, el agua y el barro transformaron por completo el paisaje montañoso del norte de Nepal.

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