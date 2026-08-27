Tragedia en Nepal: qué tiene de especial el Monte Kailash, el lugar sagrado donde desaparecieron cientos de peregrinos
Las inundaciones que golpearon la región fronteriza de Nepal dejaron cientos de desaparecidos, entre ellos numerosos peregrinos que viajaban hacia uno de los sitios más sagrados del Himalaya.
Resumen para apurados
- Al menos 356 personas murieron y más de 1.300 desaparecieron en Nepal y Tíbet tras graves inundaciones por el colapso de un glaciar en la ruta sagrada del monte Kailash.
- El alud arrastró agua y escombros hacia comunidades fronterizas donde miles de peregrinos de distintas religiones realizaban el circuito anual sagrado alrededor de la montaña.
- La tragedia expone la creciente vulnerabilidad en el Himalaya, donde el calentamiento global desestabiliza los glaciares y multiplica el riesgo de inundaciones repentinas.
Las inundaciones que golpearon una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron una cifra devastadora: al menos 353 muertos y 826 desaparecidos en Nepal, mientras que en el Tíbet se reportaron otros tres fallecidos y 558 personas cuyo paradero se desconocía.
Entre quienes continúan desaparecidos hay cientos de extranjeros. Una parte importante de ellos se encontraba realizando una peregrinación al monte Kailash, uno de los lugares más sagrados del Himalaya.
El desastre ocurrió luego del colapso de un glaciar, que provocó el desplazamiento de una enorme cantidad de escombros y agua hacia comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.
Monte Kailash: por qué es un lugar sagrado
El monte Kailash se encuentra en el suroeste del Tíbet, cerca de las fronteras con Nepal e India. La montaña supera los 6.400 metros de altura y está ubicada en las proximidades del lago Manasarovar.
Desde hace siglos, ambos lugares ocupan un lugar central en distintas tradiciones religiosas y culturales de la región. El Kailash es considerado sagrado por el hinduismo, el budismo, el jainismo y la tradición tibetana bon, aunque cada una de ellas le atribuye un significado diferente.
Para el hinduismo, la montaña está asociada con Shiva, considerado el dios de la destrucción, y con Parvati, una divinidad vinculada con el matrimonio, la fertilidad y la maternidad.
En la tradición tibetana bon, en tanto, el lugar es considerado un centro de poder espiritual y está relacionado con Tonpa Shenrab, a quien se reconoce como fundador de esa tradición.
Además, la montaña es vinculada con el mítico monte Meru, considerado el centro del mundo dentro de determinadas cosmologías hindúes y budistas.
Una peregrinación de siglos de antigüedad
El Kailash recibe cada año a miles de peregrinos. India organiza una peregrinación oficial entre junio y agosto o septiembre, con recorridos que atraviesan los estados de Uttarakhand y Sikkim. También existen operadores privados que realizan viajes hacia la montaña a través de Nepal.
A diferencia de otros lugares de peregrinación, el objetivo habitual no es escalar el monte Kailash. Los fieles realizan un recorrido alrededor de la montaña conocido como kora, que tiene aproximadamente 53 kilómetros.
Según las creencias religiosas, completar este circuito permite limpiar los pecados y puede llevar alrededor de tres días.
La dirección del recorrido también varía según la tradición: hindúes y budistas suelen caminar alrededor del Kailash en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los seguidores del bon lo hacen en sentido contrario.
En las cercanías se encuentra además el lago Manasarovar, donde algunos peregrinos hindúes realizan baños rituales como parte de una práctica de purificación espiritual.
Cientos de peregrinos permanecen desaparecidos
El desastre afectó especialmente a personas que se encontraban en la región por motivos religiosos. La junta de turismo de Nepal informó que 179 de los desaparecidos eran ciudadanos indios y señaló que la mayoría se encontraba realizando la peregrinación al monte Kailash.
También se desconoce el paradero de 65 estadounidenses, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses.
Por otra parte, el líder espiritual indio Jaggi Vasudev, conocido como Sadhguru, informó que 77 personas que regresaban del Kailash junto a grupos organizados por su Fundación Isha se encontraban en un centro de inmigración de Gyirong, en el Tíbet, cuando se produjeron las inundaciones.
El fenómeno volvió a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las comunidades y de quienes recorren esta región del Himalaya. Las inundaciones repentinas se han vuelto un riesgo creciente en la zona, en un contexto de aumento de las temperaturas que contribuye a desestabilizar el hielo y los glaciares de la cordillera.