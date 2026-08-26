Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Una avalancha de hielo y rocas desencadenó una repentina inundación que arrasó este miércoles varias localidades del norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. El desastre dejó al menos 98 muertos, mientras que cientos de personas, entre ellas varios extranjeros, permanecen desaparecidas. Las autoridades desplegaron helicópteros y equipos de rescate para buscar sobrevivientes y evaluar los daños.