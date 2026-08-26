Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Resumen para apurados
- Una avalancha e inundación en el norte de Nepal dejó al menos 16 muertos y 384 desaparecidos este miércoles, tras el desborde del río Bhote Koshi.
- El desastre arrasó rutas y pueblos en Rasuwa luego de un sismo de magnitud 4,4 y un deslizamiento de hielo y rocas que bloqueó y liberó el cauce fluvial.
- El Gobierno declaró zona de desastre por tres meses, mientras expertos advierten que el cambio climático eleva el riesgo de estos fenómenos en el Himalaya.
Una avalancha de hielo y rocas desencadenó una repentina inundación que arrasó este miércoles varias localidades del norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. El desastre dejó al menos 98 muertos, mientras que cientos de personas, entre ellas varios extranjeros, permanecen desaparecidas. Las autoridades desplegaron helicópteros y equipos de rescate para buscar sobrevivientes y evaluar los daños.
La riada alcanzó alrededor de las 9.15 hora local el río Bhote Koshi y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa, provincia de Bagmati. La fuerza del agua destruyó o dañó rutas, mercados, viviendas, asentamientos y obras hidroeléctricas.
BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe— BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de manera preliminar el desastre a un terremoto registrado durante la mañana. Según explicó ante la Cámara de Representantes en Katmandú, el movimiento sísmico habría provocado un enorme deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi y generó posteriormente la inundación.
“Un terremoto ocurrió a las 8.37 y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, señaló Khanal, según informó el medio local Ratopati.
El Servicio Geológico de Estados Unidos registró a las 2.52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro situado unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.
Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX
Cientos de desaparecidos
El impacto de la riada fue especialmente grave entre los turistas que se encontraban en la región. De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 384 viajeros figuran como desaparecidos.
El listado incluye a 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros. Entre estos últimos hay 105 ciudadanos de India, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. Las autoridades todavía intentan determinar la nacionalidad de otras 111 personas.
La cifra de víctimas podría aumentar debido a la magnitud de los daños y a las dificultades para acceder a las zonas afectadas.
El presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, expresó su pesar por la tragedia y pidió reforzar las tareas de rescate y asistencia. “La noticia de la pérdida de vidas y propiedades causada por la repentina inundación en el río Bhote Koshi (...) me ha entristecido profundamente”, manifestó.
Las fuerzas de seguridad trabajan en la búsqueda de personas atrapadas o desaparecidas, mientras los equipos de emergencia intentan restablecer las comunicaciones y el acceso a las localidades afectadas.
Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
El Gobierno declaró el estado de desastre
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Nepal declaró durante tres meses como zona de desastre a las áreas afectadas por la crecida del río Bhote Koshi.
La decisión forma parte de un paquete de medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para acelerar las tareas de rescate, asistencia y recuperación. El Ejecutivo ordenó movilizar helicópteros del Ejército y empresas privadas para evacuar a heridos y personas atrapadas.
También dispuso atención médica gratuita para los damnificados, alojamiento y alimentos para quienes perdieron sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de las víctimas.
Entre las prioridades establecidas figuran además la reapertura de las rutas bloqueadas y la recuperación de los servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, además de la reconstrucción de la infraestructura pública destruida.
Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026
Los expertos apuntan a una avalancha glaciar
Mientras las autoridades investigan el origen del desastre, especialistas climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, plantearon una hipótesis diferente.
Según sus primeros análisis, la inundación podría haber comenzado con una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar. El fenómeno habría bloqueado el río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, y provocado una súbita crecida aguas abajo.
“El detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres.
El experto advirtió además que el calentamiento del Himalaya incrementa la vulnerabilidad de la región frente a este tipo de fenómenos y destacó la importancia de contar con sistemas de alerta temprana.
El Himalaya, que atraviesa Nepal, India y otros países de Asia, se encuentra entre las regiones más expuestas al cambio climático. El aumento de las temperaturas favorece el retroceso de los glaciares y eleva el riesgo de inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos extremos.
Investigaciones recientes señalan que los glaciares de la región del Hindu Kush Himalaya están perdiendo hielo a un ritmo cada vez mayor. La aceleración del derretimiento, vinculada principalmente al aumento de las temperaturas globales, representa una amenaza creciente para las comunidades asentadas en los valles y zonas montañosas.
Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades nepalíes buscan determinar con precisión qué desencadenó la riada y localizar a las cientos de personas que todavía permanecen desaparecidas.