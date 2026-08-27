Fernando Cerimedo habló desde una cárcel y aseguró: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

Resumen para apurados
- Desde la cárcel en Bolivia, Fernando Cerimedo negó este jueves haber actuado en nombre del presidente Rodrigo Paz, tras ser detenido e imputado por intento de feminicidio.
- El consultor fue arrestado el 18 de agosto por el ataque a tiros contra Nadia Beller. Paz admitió que colaboró en su campaña, pero negó contratos o representación oficial.
- Cerimedo enfrenta además causas por presunto enriquecimiento ilícito y narcotráfico en Bolivia, mientras asegura que la verdad sobre las acusaciones saldrá a la luz pronto.
Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel de Bolivia, donde permanece detenido desde el 18 de agosto, y envió un mensaje a la prensa en el que confirmó que fue colaborador del presidente Rodrigo Paz, aunque negó haber tenido poder o autorización para actuar en nombre del mandatario, de su gobierno o de su familia.
La declaración se conoció este jueves a través de una carta difundida por sus abogados, un día después de que Paz se refiriera públicamente al escándalo y negara que Cerimedo hubiera tenido autorización para representarlo.
“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar”, sostuvo el consultor político en su mensaje. Y agregó: “Las mentiras y chismes no constituyen hechos”.
Cerimedo también negó haber actuado en nombre del Gobierno boliviano y rechazó las acusaciones que lo vinculan con supuestos negocios en nombre del presidente o de la primera dama. “Nunca participé de negociados a nombre del presidente ni de la primera dama”, afirmó.
En su carta, además, hizo una lectura política del escándalo. Se refirió a “una situación personal que no pude manejar”, en alusión al ataque a tiros contra Nadia Beller, pero buscó diferenciar ese episodio de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.
Según su planteo, esas acusaciones tendrían su origen en sectores interesados en sostener el “pozo” dejado por “los 20 años del evismo”.
El mensaje terminó con una promesa sobre el futuro de la investigación: “Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz”.
Qué había dicho Rodrigo Paz sobre Cerimedo
La carta del consultor político llegó después de que el presidente boliviano rompiera el silencio sobre el caso.
En un video difundido este miércoles a través de las redes sociales, Paz fue categórico al referirse al vínculo con Cerimedo.
“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó.
El mandatario también precisó que no existió una relación laboral formal con el consultor. “Nunca hubo un contrato de trabajo, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales”, explicó.
Paz reconoció, sin embargo, que Cerimedo colaboró durante su campaña para la segunda vuelta electoral y “al inicio del Gobierno”. Lo definió como “un estratega de reconocimiento mundial”, aunque aclaró que “la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar”.
El presidente también respaldó públicamente a su esposa, María Elena Urquidi, quien quedó alcanzada por versiones vinculadas con el caso.
“Tengo una esposa que ha sido intachable, somos familias de valores cristianos, que sigue creyendo en la patria”, sostuvo Paz. En ese contexto, cuestionó los intentos de afectar su imagen y remarcó que “el escándalo no es una prueba”.
Por qué está detenido
Cerimedo permanece detenido desde el 18 de agosto, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru mientras intentaba abordar un vuelo.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra lo imputó formalmente por el ataque a tiros que sufrió Beller el 17 de agosto, en la puerta de un hotel de esa ciudad. El hecho fue calificado como feminicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Cerimedo habría coordinado a distancia el ataque después de enterarse de que Beller, de 33 años, cursaba un embarazo de cuatro semanas.
El intento de feminicidio no es la única causa que enfrenta el consultor en Bolivia. También existen otras dos investigaciones en su contra: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por violencia intrafamiliar.
A esos expedientes se suma una investigación abierta en el departamento de Beni, vinculada con la autorización de vuelos de aeronaves con sustancias controladas.
Mientras las distintas causas continúan bajo investigación, Cerimedo permanece detenido y decidió responder a las acusaciones desde la cárcel con una carta en la que reivindicó su condición de colaborador de Paz, negó haber tenido facultades para representar al Gobierno o a la familia presidencial y aseguró que la verdad sobre el caso finalmente se conocerá.