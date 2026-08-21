Cerimedo sigue detenido a la espera de la decisión judicial

La Justicia de Santa Cruz de la Sierra resolvió postergar para hoy la audiencia cautelar en la que la fiscalía solicitará una medida de prisión preventiva de 180 días contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. El ex asesor del mandatario argentino Javier Milei y del presidente boliviano Rodrigo Paz está formalmente imputado como el presunto autor intelectual del intento de femicidio perpetrado contra la activista y abogada Nadia Beller. La postergación de la cita se produjo tras consignarse que ni la representación del Ministerio Público ni la defensa del acusado arribaron a tiempo al Palacio de Justicia, según reportaron fuentes judiciales locales.