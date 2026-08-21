Política

Cerimedo sigue detenido a la espera de la decisión judicial

El asesor se mostró visiblemente quebrado luego de conocerse la suspensión de la audiencia que debía resolver su futuro. “Quiero ver a mis hijos”, dijo ante las cámaras.

DEFENSA. Para los abogados de Cerimedo fue un autoatentado.
DEFENSA. Para los abogados de Cerimedo fue un autoatentado.
Por Nahuel Toledo Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Fernando Cerimedo sigue detenido en Bolivia tras postergarse su audiencia cautelar, imputado por el intento de femicidio de la abogada Nadia Beller.
  • La fiscalía lo acusa de instigar el ataque a tiros de dos falsos repartidores contra Beller en un hotel, mientras la defensa técnica sostiene que fue un autoatentado.
  • La Justicia definirá hoy si dicta 180 días de prisión preventiva contra el exasesor político, en una causa de alto impacto institucional en Bolivia y Argentina.
Resumen generado con IA

La Justicia de Santa Cruz de la Sierra resolvió postergar para hoy la audiencia cautelar en la que la fiscalía solicitará una medida de prisión preventiva de 180 días contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. El ex asesor del mandatario argentino Javier Milei y del presidente boliviano Rodrigo Paz está formalmente imputado como el presunto autor intelectual del intento de femicidio perpetrado contra la activista y abogada Nadia Beller. La postergación de la cita se produjo tras consignarse que ni la representación del Ministerio Público ni la defensa del acusado arribaron a tiempo al Palacio de Justicia, según reportaron fuentes judiciales locales.

Previo a confirmarse la reprogramación de la audiencia, las cámaras de televisión registraron a Cerimedo durante su traslado por las instalaciones judiciales de la ciudad boliviana. Cubierto con una campera con capucha y de espaldas a los cronistas presentes, el estratega digital se vio fuertemente afectado y rompió en llanto al solicitar ver a sus hijos.

A pesar de negarse a brindar declaraciones formales en los micrófonos, el imputado reaccionó mediante lenguaje corporal a las consultas insistentes de los periodistas. Cerimedo asintió con la cabeza al ser indagado sobre si consideraba que la causa obedecía a un trasfondo de persecución política, pero negó enfáticamente saber quién estaría coordinando la supuesta maniobra en su contra. De igual modo, rechazó mediante gestos haber convocado a Beller al lugar donde sufrió el atentado, negó haber formulado amenazas en su contra y evitó responder si se comunicó con el presidente Rodrigo Paz antes de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

Estrategia defensiva

Actualmente, Cerimedo permanece bajo condición de aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), mientras que la representación fiscal insiste en su traslado a un penal de régimen cerrado. Por su parte, la defensa técnica del imputado argumentó que su representado se abstuvo de prestar declaración indagatoria por recomendación legal estricta. Asimismo, la abogada defensora Margarita Arce arremetió de manera pública sosteniendo que el hecho se trató de un “autoatentado” orquestado por la propia víctima, argumentando que Beller buscaría desestabilizar la administración del presidente Paz en función de sus pasados vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS).

Hipótesis de la fiscalía

En contraste con las afirmaciones defensivas, la fiscalía encuadró el expediente en la figura de femicidio en grado de tentativa, sindicando al consultor argentino como el instigador del ataque cometido por dos sicarios que actuaron encubiertos como repartidores. De acuerdo a la denuncia y a los registros de seguridad del hotel donde ocurrió el hecho, Beller acudió al sitio para encontrarse con una persona que supuestamente le aportaría información reservada.

Desde la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de Las Américas, la dirección médica emitió un informe sobre la evolución clínica de Nadia Beller, el cual respalda la severidad de la agresión armada. El parte detalló la presencia de heridas múltiples causadas por impactos de proyectiles de arma de fuego, con compromisos localizados en el pecho, el cuello y uno de los hombros.

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