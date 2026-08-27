“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri
Resumen para apurados
- Fernando Juri, titular del Concejo de San Miguel de Tucumán, advirtió que las redes y trolls contaminan la política y pidió priorizar la gestión ante el malestar social.
- Durante un encuentro con legisladores y concejales, el dirigente rechazó acusaciones de exclusión interna y analizó el impacto del clima preelectoral en el debate actual.
- El dirigente respaldó el llamado de unidad del gobernador Osvaldo Jaldo para consolidar al peronismo y enfocar la estrategia electoral en mostrar resultados concretos.
Las discusiones políticas atraviesan un escenario cada vez más marcado por las redes sociales, las internas y el clima de malestar que existe en parte de la sociedad. En ese contexto, Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y a cargo momentáneamente de la intendencia, cuestionó en LA GACETA el peso que adquirieron los influencers y los trolls en el debate político y reclamó que el peronismo no pierda de vista la gestión.
Juri participó de una reunión de la que formaron parte legisladores y concejales del oficialismo en la Capital, además de dirigentes que representan a distintas líneas internas del espacio. Según explicó, el encuentro tuvo como objetivo analizar la situación política actual y plantear la necesidad de trabajar de manera conjunta. “Son reuniones que hacen al análisis de la situación actual y a la necesidad de trabajar todos en forma mancomunada”, señaló en LG Play.
En ese marco, el dirigente cuestionó el creciente peso de las redes sociales en el debate político. “Hoy por hoy, este tema de las redes, de los influencers y de los trolls es como que está contaminando la política en sí misma”, afirmó.
Para Juri, el escenario preelectoral no debería desplazar las responsabilidades de gestión. Si bien reconoció que la cercanía de las elecciones atraviesa el debate político, sostuvo que el foco debe mantenerse en las acciones concretas de gobierno y en la necesidad de mostrarle a la sociedad qué se está haciendo.
“Si bien estamos en períodos preelectorales, no hay que dejar de lado lo que es la gestión”, remarcó, al referirse también al planteo realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien definió como conductor del peronismo tucumano.
El presidente del Concejo Deliberante advirtió, además, sobre el malestar que percibe en la sociedad y consideró que ese descontento muchas veces ya no distingue responsabilidades partidarias.
“Hoy se advierte en la sociedad que hay un mal humor que al final no distingue si es culpa del peronismo, si es culpa de La Libertad Avanza. La cuestión es que no están bien”, sostuvo.
Frente a ese panorama, Juri consideró que la respuesta debe surgir desde la gestión y de una comunicación más directa de las acciones que llevan adelante los gobiernos. “Desde la gestión hay que explicar a la gente y mostrarle lo que se está haciendo”, planteó.
En esa línea, mencionó las tareas que desarrollan tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Hay que explicarle a la gente qué es lo que se hace por Tucumán, qué es lo que está haciendo el gobernador de la provincia por Tucumán y qué es lo que está haciendo la intendenta desde el municipio conjuntamente con el Concejo Deliberante”, afirmó.
El llamado a la unidad
Otro de los ejes de la reunión fue la situación interna del peronismo capitalino. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos de algunos sectores que aseguran no haber sido convocados a determinados encuentros. Juri negó que exista una exclusión deliberada y sostuvo que los distintos espacios son invitados a participar.
“Se ha hablado mucho de las internas. Se escucha de algún sector que no son invitados a las reuniones. No es así, son invitados a todas las reuniones”, aseguró.
De todos modos, reconoció que existen diferencias internas que deberán resolverse con el tiempo y apeló a la unidad del espacio de cara al proceso electoral.
“Esto forma parte también muchas veces de las cuestiones internas de los partidos, que se irán dirimiendo durante el tiempo”, señaló.
En ese sentido, respaldó el llamado a la unidad realizado por Jaldo y sostuvo que espera que las diferencias entre los distintos sectores del peronismo puedan superarse.
“Por eso el gobernador también hizo un llamado a la unidad, como generalmente lo hago yo también. Espero que estas diferencias que hay con algún sector del peronismo se puedan limar y que estemos todos juntos”, concluyó.