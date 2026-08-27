“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri

En esa línea, mencionó las tareas que desarrollan tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Hay que explicarle a la gente qué es lo que se hace por Tucumán, qué es lo que está haciendo el gobernador de la provincia por Tucumán y qué es lo que está haciendo la intendenta desde el municipio conjuntamente con el Concejo Deliberante”, afirmó.